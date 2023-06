L’UE fait face à un vote climatique cliffhanger après que son parlement soit sorti dans l’impasse sur un projet de loi clé sur la nature

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’Union européenne est confrontée à un vote cliffhanger le mois prochain qui mettra à l’épreuve ses références climatiques et environnementales mondiales, après que son parlement a de nouveau été dans l’impasse sur la promotion d’un projet de loi sur la restauration de la nature mardi.

Le comité de l’environnement de la législature est sorti dans l’impasse à 44-44 sur le plan visant à renforcer la restauration de la nature dans le bloc de 27 nations qui a été endommagé pendant des décennies d’expansion industrielle. Cela signifie que l’ensemble du parlement sera invité à le rejeter.

« Le combat n’est pas terminé. Nous ferons tout notre possible pour rassembler les forces dans tout l’hémicycle autour d’une loi ambitieuse au bénéfice des peuples et de la planète », a déclaré le député socialiste S&D Mohammed Chahim.

Le plus grand groupe parlementaire, le PPE chrétien-démocrate, s’est retourné contre le plan, arguant qu’il est mauvais pour les agriculteurs assiégés et met en danger la sécurité alimentaire à un moment où la guerre en Ukraine a montré que l’autonomie stratégique sur les denrées alimentaires peut être essentielle.

Le projet de loi est un élément clé du fameux Green Deal européen de l’UE qui vise à fixer les meilleurs objectifs mondiaux en matière de climat et de biodiversité et à faire du bloc le point de référence sur toutes les questions climatiques. Les plans proposés par la commission exécutive de l’UE fixent des objectifs de restauration contraignants pour des habitats et des espèces spécifiques, dans le but de couvrir d’ici 2030 au moins 20 % des zones terrestres et marines de la région.

La commission exécutive de l’UE souhaite que la loi sur la restauration de la nature soit un élément clé du système, car il est nécessaire que l’accord global ait le maximum d’apports. D’autres disent également que si l’UE échoue sur la loi sur la restauration de la nature, cela sera révélateur d’une fatigue générale en ce qui concerne les questions climatiques.

Le Green Deal comprend un large éventail de mesures, allant de la réduction de la consommation d’énergie à la réduction drastique des émissions de transport et à la réforme du système d’échange de gaz à effet de serre de l’UE.

La semaine dernière, les gouvernements de l’UE ont déjà soutenu le plan, mais si le parlement le rejette lors de sa session plénière du 101 au 13 juin, le projet de loi devrait être entièrement retravaillé et, en substance, dilué à un moment où les scientifiques et les institutions internationales comme les États-Unis Les nations demandent des efforts supplémentaires, pas moins.

