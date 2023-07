L’UE fait face à un vote cliffhanger sur un important projet de loi protégeant la nature et luttant contre le changement climatique

BRUXELLES (AP) – Les manifestants et les législateurs ont convergé vers le Parlement de l’Union européenne mardi alors que le bloc préparait un vote cliffhanger sur la protection de sa nature menacée et la protégeant des changements environnementaux perturbateurs, dans un test des références climatiques mondiales de l’UE.

Sous l’impulsion de la militante climatique Greta Thunberg, quelques centaines de manifestants ont exigé que l’UE fasse adopter un projet de loi visant à renforcer la restauration de la nature dans le bloc de 27 nations qui a été endommagé pendant des décennies d’expansion industrielle. Une contre-manifestation d’agriculteurs a exigé une approche plus lente qui réduirait l’impact sur leurs revenus.

Au sein de l’Assemblée législative de Strasbourg, en France, les parlementaires ont déployé des efforts de dernière minute pour influencer le vote de mercredi, ce qui pourrait faire disparaître un élément clé des plans de protection de la biodiversité de l’UE. Le comité de l’environnement de la législature le mois dernier était dans l’impasse à 44-44 à ce sujet.

Le projet de loi est un élément clé du fameux Green Deal européen de l’UE qui vise à établir les objectifs les plus ambitieux au monde en matière de climat et de biodiversité et à faire du bloc le point de référence mondial sur toutes les questions climatiques. Les plans proposés par la commission exécutive de l’UE fixent des objectifs de restauration contraignants pour des habitats et des espèces spécifiques, dans le but de couvrir d’ici 2030 au moins 20 % des zones terrestres et marines de la région.

« C’est vraiment un moment critique, non seulement pour le Green Deal, mais aussi pour savoir si l’Europe tient parole », a déclaré le chef des Verts, Terry Reintke. « Sommes-nous ceux qui parlent et nous disent quoi faire mais ne le faisons pas nous-mêmes? »

La commission exécutive de l’UE souhaite que la loi sur la restauration de la nature soit un élément clé du système, car il est nécessaire que l’accord global ait un impact maximal. D’autres disent que si l’UE échoue sur la loi sur la restauration de la nature, cela indiquerait une lassitude générale sur les questions climatiques.

Le projet de loi a longtemps ressemblé à un shoo-in car il a recueilli un large soutien dans les pays membres et a été fermement défendu par la commission exécutive de l’UE et sa présidente Ursula von der Leyen.

Mais le propre groupe politique de von der Leyen, le Parti populaire européen chrétien-démocrate, a tourné au vinaigre et s’y oppose maintenant avec véhémence, affirmant qu’il affectera la sécurité alimentaire et sapera les revenus des agriculteurs et mécontentera une population européenne davantage axée sur les emplois et leurs portefeuilles. Comme certaines nations et certains dirigeants, ils veulent mettre en pause une législation climatique aussi ambitieuse.

« Au cours des cinq prochaines années, nous devrons nous soucier beaucoup de notre base industrielle. Vous devez vous préoccuper beaucoup de la compétitivité dans l’Union européenne. Nous devons donc gérer les grands changements nécessaires de manière à ne pas perdre de pouvoir économique », a déclaré le chef du PPE, Manfred Weber.

En tant que groupe le plus important, avec 177 sièges sur une législature de 705 sièges, son opposition a joué un rôle clé dans la transformation de la question en un débat politique brûlant. Et mardi, peu se sont aventurés à prédire dans quelle direction le vote irait.

Les États membres se sont déjà entendus à une large majorité pour soutenir une version un peu plus souple du projet de loi. Si le parlement soutient le plan mercredi, les deux institutions s’assiéront pour négocier une mise en page finale au cours du second semestre de l’année.

La commission a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de rejeter le plan maintenant comme trop rigide, car il est encore temps de faire des compromis sur de nombreuses questions.

Le commissaire européen à l’environnement, Virginijus Sinkevicius, a déclaré que la commission ferait preuve « d’ouverture pour revoir et améliorer certaines dispositions et pour renforcer la clarté, en s’assurant que la proposition reflète la réalité actuelle ».

Si le Parlement rejette le plan mercredi, il serait renvoyé à la planche à dessin et il est peu probable que quelque chose émerge avant les élections au Parlement européen de juin de l’année prochaine. Et cela nuirait à la crédibilité de l’UE à l’étranger, car elle a tant investi dans son Green Deal tant vanté.

« Cette loi n’est rien de moins que l’initiative phare du Green Deal européen », a déclaré Sinkevicius.

Le Green Deal comprend un large éventail de mesures, allant de la réduction de la consommation d’énergie à la réduction drastique des émissions de transport et à la réforme du système d’échange de gaz à effet de serre de l’UE.

Au-delà des manifestants écologistes, des centaines de scientifiques internationaux et même un grand groupe de multinationales ont appelé à l’adoption de la loi européenne sur la restauration de la nature.

