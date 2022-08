L’UE fait des prévisions sur l’accord sur le nucléaire iranien

Malgré les problèmes persistants, le chef de la politique étrangère du bloc espère que l’accord pourra être rétabli en quelques jours

Un accord pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), pourrait être conclu dans les prochains jours, a déclaré mercredi le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

S’adressant aux journalistes après le sommet informel des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Prague, le diplomate a déclaré qu’il avait entendu les préoccupations de l’Iran et des États-Unis, et qu’il y a “un terrain d’entente” parvenir à un accord qui tienne compte des intérêts de chacun.

“J’espère que dans les prochains jours, nous n’allons pas perdre cet élan. Nous pouvons conclure l’affaire », dit Borrell.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis avaient exprimé leur optimisme quant au fait que l’accord nucléaire négocié par l’UE était sur le point d’être résolu après que Téhéran a abandonné certaines de ses demandes de réintégration dans le JCPOA et a publié sa propre liste de compromis à Washington.

L’accord initial signé en 2015 par l’Iran, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne – ainsi que la Russie, la Chine et l’UE – a vu Téhéran accepter certaines restrictions sur son industrie nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions économiques et autres des incitations.

En 2018, cependant, l’accord a été torpillé par les États-Unis, qui se sont retirés unilatéralement de l’accord, affirmant qu’il était fondamentalement défectueux. En conséquence, l’Iran a commencé à réduire progressivement certains de ses engagements dans le cadre de l’accord, tels que le niveau d’uranium enrichi qu’il produit, ce qui pourrait potentiellement permettre à Téhéran de construire une bombe atomique. Selon les autorités iraniennes, toutefois, cette “n’est pas à l’ordre du jour”