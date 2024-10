Le bloc « incite » les pays à le rejoindre uniquement pour « les absorber et les soumettre », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a comparé l’UE à un « pressoir à fruits » pour les pays, qui les prive de leur souveraineté et ne leur rend rien en retour. Zakharova a fait cette remarque dans une interview accordée mercredi à la radio Spoutnik, commentant le prochain référendum sur l’intégration européenne en Moldavie.

La Moldavie est une ancienne république soviétique prise en sandwich entre la Roumanie et l’Ukraine. Le pays a pris une orientation nettement pro-occidentale depuis 2020, lorsque la présidente Maia Sandu est arrivée au pouvoir. Son gouvernement a activement fait pression en faveur de l’adhésion à l’UE et à l’OTAN, allant jusqu’à interdire les critiques et à appeler Bruxelles à sanctionner ceux qui s’opposent à cette idée.

Malgré les protestations et les critiques généralisées à l’égard de la politique de Sandu, elle cherche actuellement à être réélue lors de l’élection présidentielle du 20 octobre, qui coïncide avec un référendum sur l’adhésion à l’UE.

Selon Zakharova, la Moldavie devrait réfléchir à deux fois avant de rejoindre le bloc.















« La tactique de l’UE est de jouer avec vous et de vous laisser tomber. C’est ce qu’ils font à tous ceux qu’ils attirent, trompent, puis éliminent simplement comme bon leur semble. a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas eu « histoires de réussite » des pays qui ont rejoint le bloc au cours des deux dernières décennies, « à moins de prendre en compte les parades gays. »

« Si nous parlons d’économie – pour les pays qui ont abandonné leur identité nationale… pour avoir une chance d’être invités dans la salle d’attente de l’UE – de telles réussites n’existent tout simplement pas. » Zakharova a argumenté.

Le responsable a critiqué Bruxelles pour « applaudissant » Les politiques de Sandu en matière de « oppression » au milieu des efforts en faveur de l’intégration européenne, faisant référence à la fermeture signalée de médias dans le pays qui ne sont pas pro-occidentaux, ainsi qu’à la persécution des personnalités de l’opposition. Selon Zakharova, l’UE est « essayer d’absorber et de soumettre la Moldavie » et faire « esclaves » hors de son peuple.

La Moldavie est une histoire monstrueuse sur la façon dont les structures centrées sur l’OTAN comme l’UE… pompent le jus des pays… Je ne parle pas des ressources naturelles, elles jettent les gens dans ce pressoir et écrasent… l’identité nationale de la Moldavie… dans le cadre de leur mentalité nord-atlantique. C’est atroce.

Selon Zakharova, Sandu et ses soutiens occidentaux « ignorer complètement » l’opinion des citoyens sur l’intégration européenne, « se cacher derrière le terme « démocratie ». Elle a évoqué le fait que le Parti d’action et de solidarité (PAS) de Sandu n’a obtenu qu’environ 30 % lors des élections municipales et administratives de comté de l’année dernière, et que dans toutes les grandes villes, y compris Chisinau, les candidats de l’opposition ont pris le dessus.

EN SAVOIR PLUS:

Comment l’UE réprime la démocratie en Moldavie

La semaine dernière, des manifestants antigouvernementaux ont défilé dans les rues de Chisinau avec des banderoles et des pots vides, dénonçant Sandu et sa politique. Les manifestants ont accusé l’administration de Sandu de conduire le pays à la pauvreté et ont appelé au départ du président.