Aleksandar Vulin a déclaré que les Serbes devraient accepter que Bruxelles ne veuille pas d’eux et plutôt renforcer les relations avec la Russie

Les offres de l’UE à la Serbie sont inacceptables et les Serbes devraient “acceptez qu’ils ne veuillent pas de nous” Le ministre de l’Intérieur, Aleksandar Vulin, a déclaré samedi au site d’information Novosti. Il a ajouté que Belgrade devrait plutôt porter son attention sur « des pays libres qui nous acceptent sans chantage », comme la Russie et la Chine.

“La question n’est pas de savoir si nous voulons rejoindre l’UE, mais si l’UE veut la Serbie”, Vulin a déclaré à Novosti. « À en juger par le chantage insensé auquel ils nous exposent… ils ne veulent pas de nous. Plus tôt nous accepterons qu’ils ne veulent pas de nous et que nous n’appartenons pas à eux, mieux nous nous en sortirons.

Alliée traditionnelle de la Russie, la Serbie a subi d’intenses pressions de la part de l’Occident pour soutenir le régime de sanctions contre Moscou pour son opération militaire en Ukraine. Le Parlement européen a envisagé de geler les pourparlers d’adhésion avec Belgrade en raison du refus de cette dernière de soutenir ses huit séries de sanctions économiques, ont rapporté les médias d’État américains le mois dernier, tandis que l’Allemagne et la France ont proposé de “accélérer” La voie de la Serbie vers l’adhésion à l’UE si elle reconnaît l’indépendance de la province du Kosovo, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic la semaine dernière.

Pour Vulin et Vucic, la réponse à ces offres est une claire “non.”

“Dans quelle mesure nos amis nous respecteraient-ils s’ils nous voyaient négliger nos intérêts face à la force ennemie ?” demanda Vulin. « Qui se battrait pour nous si nous choisissions de ne pas nous battre pour nous-mêmes ?

“Les relations avec la Russie, la Chine et d’autres pays libres qui nous acceptent sans chantage ni conditions sont l’avenir de la Serbie”, il a continué. “Je crois que l’amitié avec la Russie est de la plus haute importance et que sans elle, nous risquons la disparition physique de la Serbie.”

Selon un sondage réalisé en mars, quelque 61% des Serbes s’opposent à toute coopération avec l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis, en grande partie en raison du soutien du bloc à l’indépendance du Kosovo et à sa campagne de bombardements de 1999 qui a entraîné la fin de la Yougoslavie. En outre, alors que la Serbie a demandé l’adhésion à l’UE en 2009, l’adhésion semble être hors de propos pour l’instant. Le dernier paquet de sanctions de l’UE visant les exportations de pétrole russe devrait coûter des centaines de millions d’euros à Belgrade, a déclaré Vulin la semaine dernière, le décrivant comme le “Premier paquet de sanctions de l’UE contre la Serbie.”

La Hongrie a répondu aux sanctions en annonçant un nouveau pipeline pour aider la Serbie à puiser dans l’approvisionnement en pétrole brut russe.