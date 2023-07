L’UE fait allusion aux réparations de l’esclavage – RT World News

Les dirigeants européens et latino-américains se sont mis d’accord sur une déclaration déclarant la traite des esclaves un « crime contre l’humanité »

L’histoire de la traite des esclaves en Europe a constitué une «crime contre l’humanité« et infligé »souffrance indicible » sur des millions, ont déclaré mardi les dirigeants du bloc dans un communiqué qui faisait également référence à un plan de réparation en 10 points. La déclaration a été publiée en partenariat avec la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes à l’issue d’un sommet de deux jours à Bruxelles.

Les Européens ont reconnu et «profondément » ont regretté leur rôle dans la traite transatlantique des esclaves, indique le communiqué, décriant ce qu’ils ont décrit comme « drames épouvantables … non seulement à cause de leur odieuse barbarie mais aussi par leur ampleur.”

Le plan de réparation mentionné dans la déclaration du sommet a été rédigé par la Communauté des Caraïbes (CARICOM) en 2014 et demande aux gouvernements européens de s’excuser formellement et d’accorder des réparations financières, socioculturelles et même psychologiques. « Victimisation raciale persistante des descendants de l’esclavage et du génocide » est « la cause profonde de leur souffrance aujourd’hui« , explique-t-il, appelant cela »la principale cause de l’échec du développement dans les Caraïbes.”















En plus d’annuler les dettes des descendants de victimes de l’esclavage au niveau individuel et national, les gouvernements européens sont invités à financer une «programme de développement des peuples autochtones», les institutions culturelles et de santé publique pour leurs anciennes propriétés coloniales, les programmes d’alphabétisation et la modernisation des industries caribéennes.

Le plan insiste sur la nécessité de renforcer les liens avec les communautés africaines dont les esclaves étaient «volé» pour le travail dans les plantations caribéennes, appelant même au rapatriement de tous les descendants d’esclaves qui souhaitent retourner en Afrique.

Alors que certains dirigeants européens avaient hésité à inclure les réparations, ils ont été rejetés en tant que président de la CELAC et le premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Ralph Gonsalves, a insisté sur le fait que la déclaration du sommet devait inclure une mention de «justice réparatrice » pour le « héritages historiques du génocide autochtone et de l’asservissement des corps africains.”

Plus tôt ce mois-ci, le roi néerlandais Willem-Alexander a présenté des excuses officielles pour le rôle des Pays-Bas dans la traite des esclaves, ajoutant que le racisme reste un problème dans la société néerlandaise. Le Premier ministre Mark Rutte a présenté ses propres excuses officielles en décembre, déclarant que les Pays-Bas avaient joué un rôle clé dans la traite des esclaves dans l’Atlantique et en avaient largement profité, même s’il a déclaré que le gouvernement ne paierait pas de réparations.

En avril, le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a déclaré que Lisbonne devrait s’excuser et assumer la responsabilité du rôle qu’elle a joué dans la traite des esclaves, bien qu’il n’ait pas expliqué ce que cela impliquerait. Le Portugal a amené plus d’Africains réduits en esclavage à travers l’océan Atlantique que tout autre pays à l’époque coloniale – près de la moitié des 12,5 millions qui ont été expulsés de force de leur patrie et amenés aux Amériques.