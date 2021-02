Se tordre la main sur Alexey Navalny n’est qu’une excuse pour cibler la Russie et l’UE ne devrait faire la morale à personne sur les droits de l’homme lorsqu’elle tourne le dos à Julian Assange et à d’autres cas plus proches de chez elle, a déclaré l’eurodéputée irlandaise Clare Daly à RT.

«Nous avons ce récit de valeurs prétendument européennes, quelles qu’elles soient, que nous sommes censés les apporter au reste du monde et que la Russie ne joue pas avec cela, ce qui est évidemment insensé». Daly a déclaré mercredi à RT.

Daly a fait des vagues sur le parquet du Parlement européen mardi, lorsqu’elle a condamné la «Russophobie implacable» de ses collègues et a déclaré qu’ils ne discuteraient même pas de l’activiste politique russe si «Il avait été arrêté ailleurs qu’en Russie.»

Pour paraphraser Mark Twain, les rapports sur ma censure sont très exagérés. Si ce qui suit est étiqueté comme "contenu sensible" par Twitter, eh bien cela en dit long sur les sensibilités de certaines personnes. Dans tous les cas, vous pouvez le visionner sur le site du PE: https://t.co/0sAWtdnwrh pic.twitter.com/WoPqeWH9gC – Clare Daly (@ClareDalyMEP) 10 février 2021

Un tribunal de Moscou a reconnu Navalny coupable d’avoir violé la libération conditionnelle la semaine dernière et l’a envoyé purger sa peine de 2014 avec sursis dans une affaire de détournement de fonds. L’UE a dénoncé cela comme une poursuite politiquement motivée contre un « chef de l’opposition. »

Faisant écho à ses remarques au Parlement européen, Daly a souligné que l’UE empêche toute mention du cofondateur de WikiLeaks Julian Assange, «Effectivement incarcéré pendant 10 ans pour le journalisme, pour avoir dénoncé des crimes de guerre américains», dans leurs rapports sur les droits de l’homme. Elle a également évoqué le rappeur catalan Pablo Hasél, qui est envoyé en prison en Espagne pour ses paroles.

«Et pourtant, l’UE ne cesse de dire au reste du monde qu’elle est de grands défenseurs de la démocratie. Cela n’a rien à voir avec la démocratie », Dit Daly.



La condamnation par Daly de l’hypocrisie des eurodéputés est intervenue alors que ses collègues brigadaient le haut représentant de l’UE pour la politique étrangère Josep Borrell pour sa récente visite à Moscou, l’incitant avec succès à approuver de nouvelles sanctions contre la Russie.

Seuls quelques députés européens ont provisoirement soutenu ses arguments et le corps était dominé par ceux qui avaient des opinions anti-russes, a déclaré Daly à RT. « Je trouve que le PE n’est pas très représentatif des citoyens européens sur un grand nombre de questions. »

Des pays membres comme la France et l’Allemagne font beaucoup d’affaires avec la Russie et aimeraient continuer à le faire, a-t-elle soutenu. Quant à la source de la russophobie, elle a attribué cela à un «Crise d’identité» dans l’UE, poussé par le complexe militaro-industriel désespéré de justifier son existence et son budget et désireux de créer un « Ennemi fantôme » à Moscou à cet effet.

À son retour de Moscou la semaine dernière, Borrell a écrit que «L’Europe et la Russie se séparent. Il semble que la Russie se déconnecte progressivement de l’Europe.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a réagi en disant ceci «Contredit complètement ce qu’il a dit à Moscou, » et « Signifie que quelqu’un dicte à l’Union européenne comment se comporter envers la Russie. »

Plus de 70 eurodéputés ont depuis signé une lettre exigeant que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, licencie Borrell, l’accusant de «Ne pas avoir défendu les intérêts et les valeurs de l’Union européenne lors de sa visite», et causant «De graves atteintes à la réputation de l’UE.»

