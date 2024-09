L’UE a besoin d’investissements « sans précédent » dans la défense et dans d’autres secteurs, a déclaré l’ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi

L’Union européenne a besoin d’une augmentation massive des investissements pour atteindre ses objectifs, en particulier en améliorant sa capacité de défense, a déclaré l’ancien président de la Banque centrale européenne Mario Draghi dans un rapport sur la compétitivité du bloc.

Dans l’article publié lundi, Draghi suggère que l’Europe doit investir plus de deux fois plus dans son économie qu’elle l’a fait après la Seconde Guerre mondiale.

« Pour numériser et décarboner l’économie et accroître notre capacité de défense, la part des investissements en Europe devra augmenter d’environ 5 points de pourcentage du PIB », il a écrit. « C’est sans précédent », Draghi a ajouté, expliquant que « À titre de comparaison, les investissements supplémentaires prévus par le Plan Marshall entre 1948 et 1951 représentaient environ 1 à 2 % du PIB par an. »

Le Plan Marshall, en forme longue le Programme de relance européen, est une initiative américaine lancée en 1948 pour fournir une aide étrangère à l’Europe occidentale. La plupart des pays de l’UE sont membres de l’OTAN, et le bloc militaire a pour objectif de financer 2 % du PIB de chacun des États membres.















Draghi a souligné qu’en juin, la Commission européenne avait estimé qu’au cours de la prochaine décennie, des investissements supplémentaires dans la défense d’environ 500 milliards d’euros étaient nécessaires.

L’UE a profité de décennies de stabilité géopolitique, de protection des États-Unis et de dépenses de défense réduites pour soutenir ses objectifs nationaux, a souligné M. Draghi. Cependant, elle dispose désormais d’une industrie de défense fragmentée, incapable de produire à grande échelle.

L’environnement géopolitique, a-t-il noté, est désormais « en évolution » en raison du conflit entre la Russie et l’Ukraine, entre autres raisons.

« Nous avons atteint le point où, sans action, nous devrons compromettre soit notre bien-être, notre environnement ou notre liberté », il a averti, qualifiant la situation de « défi existentiel ».

Pour parvenir à une indépendance stratégique et accroître son influence géopolitique mondiale, l’Europe a besoin d’un plan pour renforcer les investissements dans la défense, a déclaré Draghi, suggérant que l’UE émette de nouvelles dettes pour financer ses besoins.

Le bloc a eu recours pour la première fois à l’emprunt commun pour aider les pays à financer la reprise après la pandémie de coronavirus en 2020. Plusieurs pays, dont l’Allemagne, le Danemark, la Finlande et les Pays-Bas, se sont depuis opposés à toute forme de nouvelle dette commune.

Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, le ratio actuel de la dette publique par rapport au PIB de l’UE s’élève à près de 82 %.

Les États-Unis jouent depuis longtemps un rôle central dans la défense de l’Union. Depuis le début du conflit ukrainien début 2022, la Maison Blanche envoie des forces supplémentaires dans l’UE. Certains pays, comme la République tchèque et les États baltes, ont prévenu que la Russie les attaquerait en cas de victoire en Ukraine.

Moscou a rejeté à plusieurs reprises ces accusations. Le président Vladimir Poutine a déclaré en juin qu’il n’y avait aucune menace de voir la Russie attaquer les pays de l’OTAN, car elle n’a pas « ambitions impériales », et a décrit ces allégations comme « absurdité. »