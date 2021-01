La Commission européenne a exprimé ses inquiétudes mardi sur les projets de l’Iran d’enrichir l’uranium jusqu’à 20% de pureté dans son installation nucléaire souterraine de Fordow «dès que possible», soulignant qu’il est «très important» de maintenir l’accord nucléaire de 2015.

«Nous sommes très préoccupés par les mesures prises par l’Iran. Cette action est en violation des engagements nucléaires de l’Iran et aura de sérieuses implications en matière de non-prolifération nucléaire », a déclaré Peter Stano, un porte-parole de la Commission lors d’un briefing quotidien régulier.

«C’est regrettable mais c’est aussi très important et… que nous maintenions l’accord», a-t-il ajouté, faisant référence à la nécessité de sauver l’accord nucléaire, qui contient cependant «des mesures de vérification strictes qui sont toujours en place».

Le plan d’action global conjoint, ou JCPOA, a été signé en 2015 entre l’Iran, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Après le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire en 2018, l’Iran a commencé à le violer, ce qui a conduit à la réimposition des sanctions américaines contre Téhéran qui avaient été levées dans le cadre de l’accord.

L’Iran a informé l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de son intention d’augmenter l’enrichissement à 20%, à des niveaux jamais vus depuis l’accord nucléaire de 2015. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que l’action était «entièrement réversible» si les autres signataires de l’accord se conformaient pleinement aux dispositions.

«Nous sommes comme des soldats et nos doigts sont sur les déclencheurs. Le commandant doit commander et nous tirons. Nous sommes prêts pour cela et produirons dès que possible », a déclaré samedi le chef de l’Organisation civile de l’énergie atomique d’Iran.