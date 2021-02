L’UE exprime ses inquiétudes face à la pression continue de la Turquie contre le HDP

L’Union européenne a exprimé ses inquiétudes face à la pression croissante d’Ankara contre le Parti démocratique du peuple (HDP), exhortant le pays à sauvegarder son système démocratique.

«L’Union européenne est gravement préoccupée par la pression continue contre le HDP et plusieurs de ses membres, qui s’est concrétisée récemment par des arrestations, le remplacement de maires élus, ce qui semble être une procédure judiciaire à motivation politique et la tentative de lever les immunités parlementaires des membres de la Grande Assemblée nationale », a déclaré le Service pour l’action extérieure (SEAE) du bloc dans un communiqué publié mardi.

«En tant que membre du CdE et pays candidat à l’UE, la Turquie doit respecter les droits de l’homme, l’état de droit et les libertés», a tweeté le porte-parole de la Commission, Peter Stano, faisant référence à l’ancien coprésident du HDP, Selahattin Demirtas, qui n’a pas encore été libéré malgré un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) demandant aux autorités turques de le faire.

Turquie: « gravement préoccupé par la pression continue contre @HDPenglish membres avec arrestation, actions judiciaires politisées et tentative de levée des immunités parlementaires. Comme @coe pays membre et candidat à l’UE 🇹🇷 doit respecter les droits de l’homme, l’état de droit et les libertés https://t.co/gsLbUps9bg

– Peter Stano (@ExtSpoxEU) 23 février 2021