L’UE a annoncé un nouveau plan de transport global qui vise à réduire les émissions de carbone au cours des trois prochaines décennies et à se concentrer sur les technologies émergentes telles que les drones et les avions à hydrogène.

La Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a présenté mercredi sa «stratégie de mobilité durable et intelligente».

Selon la Commission, sa stratégie est centrée sur le fait de rendre le système de transport européen « durable, intelligent et résilient ». Elle est considérée comme essentielle au souhait de l’UE de réduire de 90% les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports d’ici 2050.

D’ici à 2030, les objectifs de la stratégie comprennent: au moins 30 millions de voitures zéro émission sur la route; navires marins à zéro émission «prêts pour le marché»; et le déploiement à grande échelle de la mobilité automatisée. D’autres objectifs pour la prochaine décennie comprennent le développement de plus d’infrastructures cyclables.

D’ici 2035, il souhaite que les «gros aéronefs à émission zéro» soient prêts pour le marché. Plus loin, la Commission déclare que « presque toutes les voitures, camionnettes, bus ainsi que les nouveaux poids lourds seront à zéro émission » d’ici le milieu de ce siècle, tandis que le trafic de fret ferroviaire aura doublé.

« Grâce à la mise en œuvre de cette stratégie, nous créerons un système de transport plus efficace et résilient, qui est sur la bonne voie pour réduire les émissions conformément à nos objectifs du Green Deal européen », a déclaré Adina Vălean, la commissaire aux transports, dans un communiqué. Mercredi.

Le Green Deal européen fait référence au plan global de la Commission européenne pour que l’Union européenne soit climatiquement neutre d’ici 2050.

Entre autres choses, la stratégie publiée mercredi se concentre sur l’innovation et la technologie émergentes.

L’UE, affirme-t-elle, «mettra en place des conditions favorables au développement de nouvelles technologies et services, ainsi que tous les outils législatifs nécessaires à leur validation».

«Nous pouvons nous attendre à l’émergence et à une utilisation plus large des drones (aéronefs sans pilote) pour des applications commerciales, des véhicules autonomes, des hyperloop, des avions à hydrogène, des véhicules aériens personnels électriques, des transports aériens électriques et une logistique urbaine propre dans un avenir proche», ajoute-t-il.

Défis et critiques

Alors que les autorités européennes étaient désireuses de jouer sur la stratégie et de souligner les effets potentiels de ses objectifs, certaines organisations environnementales ont proposé un point de vue différent.

Dans un communiqué réagissant aux plans, Greenpeace EU a déclaré que la proposition de la Commission ne « suggérait pas de fixer un objectif de réduction des voyages aériens, ni du nombre de voitures privées ».

«Bien qu’il suggère que les« déplacements collectifs »(par exemple par avion, train et bus) de moins de 500 km dans l’UE soient neutres en carbone d’ici 2030, il ne répond néanmoins pas aux mesures contraignantes, telles que l’interdiction des vols court-courriers là où est une alternative plus verte comme le rail », a ajouté le groupe. « Il ne parvient pas non plus à fixer une date limite pour la vente de voitures neuves équipées de moteurs à combustion interne. »

Ailleurs, la Fédération européenne des cyclistes, Cycling Industries Europe et la Confédération de l’industrie européenne du vélo ont donné ce qu’ils ont décrit comme un « accueil prudent » aux « déclarations positives sur le cyclisme » de la stratégie.

Ils ont déclaré que « beaucoup plus de travail » était nécessaire pour « identifier comment des changements plus ambitieux peuvent être intégrés dans les plans d’action de la Commission ».

Les associations ont ensuite exprimé leur regret que la stratégie «n’ait pas encore fixé de jalons spécifiques pour le cyclisme en tant que mode de transport dans le système de transport du futur, ni n’intègre des actions spécifiques et explicites pour accroître l’adoption du vélo dans son plan d’action».