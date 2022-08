La politique internationale consiste en grande partie à appliquer des doubles standards, a reconnu Josep Borrell

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrel, a admis que les doubles standards imprègnent les relations internationales, après avoir été interrogé dans une interview pourquoi Bruxelles était beaucoup plus disposée à soutenir le peuple ukrainien que le peuple de Gaza. Le conflit au Moyen-Orient n’est pas entre les mains de l’UE, a-t-il déclaré, pointant du doigt les États-Unis.

« On nous reproche souvent des doubles standards. Mais la politique internationale consiste dans une large mesure à appliquer des doubles standards. Nous n’utilisons pas les mêmes critères pour tous les problèmes », a-t-il déclaré au journal El Pais, cité jeudi.

Plus tôt dans l’interview, Borrell avait déclaré que soutenir Kiev contre Moscou était un “impératif moral” pour les nations occidentales.

“Résoudre la situation avec ces personnes piégées dans une prison à ciel ouvert, ce qu’est Gaza, n’est pas entre les mains de l’UE”, dit le diplomate. Il a qualifié les conditions de vie sordides à Gaza “scandaleux” et “une honte,” mais ne serait pas tiré sur les origines de la crise humanitaire.

Gaza est sous blocus par Israël, qui prétend que c’est le seul moyen de contenir la menace des militants palestiniens, qui détiennent le pouvoir dans la région. Il y a des affrontements réguliers entre les camps. Les dernières hostilités, au cours desquelles Israël a combattu le groupe du Jihad islamique, ont eu lieu ce mois-ci et se sont terminées par une trêve lundi.















Les critiques disent que la répression des Palestiniens, à la fois à Gaza et en Cisjordanie, ne fait qu’engendrer plus de haine et de radicalisme, perpétuant un cercle vicieux de violence arabo-israélienne.

Borrell a expliqué que “Il n’y a pas de solution au conflit du Moyen-Orient sans un engagement très fort de la part des États-Unis.” De nombreuses tentatives ont été faites dans le passé, mais pour le moment, il ne semble y avoir aucune voie à suivre, a-t-il conclu.

Les États-Unis ont démontré un soutien indéfectible à Israël, alors même qu’il continuait à construire des colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés et a pris d’autres mesures qui ont contrarié le peuple palestinien.

Les détracteurs de Washington, y compris les dirigeants de l’Autorité palestinienne, ont déclaré qu’il avait depuis longtemps perdu sa crédibilité en tant que médiateur impartial dans le conflit.