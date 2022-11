L’UE explique les prises à 18 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine

Kiev aura 35 ans pour rembourser le bloc

La Commission européenne prévoit d’offrir à l’Ukraine un ensemble de prêts de 18 milliards de dollars pour faire avancer le pays jusqu’en 2023, à condition que Kiev rembourse la dette sur 35 ans, a déclaré mercredi à la presse le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis.

Le package sera distribué par tranches mensuelles de 1,5 milliard de dollars jusqu’en 2023, chaque versement étant remboursé en 35 ans, a déclaré Dombrovskis lors d’un point de presse, selon le site d’information Euractiv. L’UE emprunterait l’argent sur les marchés mondiaux et paierait les intérêts sur les prêts, a-t-il ajouté.

Dombrovskis a déclaré que l’Ukraine était en “aigu” besoin d’aide en raison des attaques de missiles et de drones de la Russie sur son infrastructure électrique, et a appelé les pays de l’UE et le Parlement européen à approuver le paquet avant la fin de l’année.

Cependant, l’obtention de cette approbation pourrait s’avérer difficile. La Hongrie ne signera pas le plan, a déclaré mardi le ministre des Finances Mihaly Varga aux journalistes, un jour après que le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a déclaré que la Hongrie “ne soutiendra certainement aucun type d’emprunt commun de l’UE dans ce domaine.”

“Nous l’avons déjà fait une fois” Szijjarto a expliqué. “Nous avons soutenu l’emprunt commun pendant l’épidémie de coronavirus, et c’était plus que suffisant.”

Le paquet de prêts doit être approuvé par les 27 États membres de l’UE pour être adopté.

L’UE a déjà accordé à l’Ukraine 4,2 milliards de dollars de prêts cette année, sur un ensemble pouvant atteindre 9 milliards de dollars. Le bloc a également envoyé plus de 2 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a poussé les dirigeants occidentaux à fournir de plus en plus de liquidités pour soutenir son économie et son armée. Dans une allocution vidéo à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international en octobre, il a déclaré que son pays aurait besoin de 55 milliards de dollars l’année prochaine pour couvrir le déficit budgétaire estimé et reconstruire les infrastructures essentielles au milieu du conflit avec la Russie.