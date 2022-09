L’UE exige un rationnement “obligatoire” de l’énergie

La chef de la CE, Ursula von der Leyen, a invoqué Covid-19 avec son appel à « aplatir la courbe » de la demande au milieu de la crise auto-infligée

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a demandé aux pays membres de l’UE de mettre en œuvre “obligatoire» politiques de rationnement énergétique, appelant le bloc à «aplatir la courbe» de demande lors d’une conférence de presse mercredi dans un langage rappelant les jours les plus sombres des fermetures de Covid-19.

“Ce que nous devons faire, c’est aplatir la courbe pour éviter les pics de demande. Nous proposerons un objectif obligatoire de réduction de la consommation d’électricité aux heures de pointe et nous travaillerons en étroite collaboration avec les États membres pour y parvenir.», a-t-elle annoncé, appelant à ce que les mesures de rationnement soient verrouillées avant que la demande ne commence à monter en flèche en hiver.

En plus de rationner l’approvisionnement existant, von der Leyen a appelé à plafonner les bénéfices des sociétés énergétiques engrangeant des bénéfices records en raison des prix du marché, et à réinvestir ces fonds dans les énergies renouvelables, qu’elle a appelées “notre assurance énergie pour l’avenir.”

Lire la suite L’UE propose un plafonnement des prix du GNL américain

Elle s’est également engagée à imposer un plafond de prix sur les importations russes, tout en affirmant que l’UE avait largement remplacé les approvisionnements russes par de l’énergie provenant de sources alternatives. Le président russe Vladimir Poutine a répondu à son discours en menaçant de couper tout flux d’énergie restant vers le bloc. “Nous ne fournirons pas de gaz, de pétrole, de charbon, de mazout – nous ne fournirons rien,” il a dit.

Au-delà d’accuser la Russie de “manipulant activement le marché du gaz“, a blâmé von der Leyen”les effets du changement climatique” pour les coûts record du gaz et de l’électricité, insistant sur le fait que ce n’est pas seulement l’Europe qui souffre – il y a un “pénurie mondiale d’énergie” passe.

Von der Leyen n’est pas le premier dirigeant européen à proposer le rationnement de l’énergie comme solution à la crise d’approvisionnement largement auto-imposée déclenchée par les efforts de l’UE pour sanctionner la Russie comme punition économique pour son opération militaire en Ukraine. Le Français Emmanuel Macron a appelé à une auto-limitation de la consommation d’énergie afin d’éviter un futur rationnement, tout en faisant allusion à une situation plus permanente avec sa déclaration de “fin de l’abondance”. Les gouvernements italien et allemand ont fait des déclarations similaires.

La réorientation par Von der Leyen de la directive sur la pandémie chargée d’émotion pour « aplatir la courbe » fait craindre que l’UE et d’autres gouvernements ne tentent de ramener d’autres éléments de la réponse Covid-19 afin de faire face au spectre frustrant et nébuleux du changement climatique – en particulier par le biais de « blocages climatiques », tels que défendus par le Forum économique mondial et certains défenseurs de l’environnement pour réduire les émissions et la consommation d’énergie.