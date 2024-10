Tbilissi doit prouver son intention de rejoindre le bloc, a déclaré le chef du Conseil européen Charles Michel, après des élections controversées

La Géorgie doit prouver qu’elle veut toujours adhérer à l’UE, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel, après que la victoire électorale du parti au pouvoir samedi a été rejetée par les forces pro-occidentales dans l’ancien État soviétique.

Avec plus de 99 % des bulletins de vote dépouillés, le parti populiste conservateur Rêve géorgien a remporté plus de 54 % des suffrages et devrait détenir une nette majorité au Parlement national, qui compte 150 sièges. Quatre autres groupes ont franchi le seuil électoral de 5 %, tous pro-UE. Le parti au pouvoir affirme soutenir l’adhésion au bloc, mais a adopté des politiques qui ont été critiquées par Bruxelles.

En réponse aux élections très disputées et à la déclaration de l’opposition refusant d’accepter les résultats, Michel a lancé dimanche un appel sur X aux dirigeants géorgiens. « démontrer son ferme engagement en faveur de la voie européenne du pays. » Le Conseil européen examinera « irrégularités présumées » pendant les élections, a-t-il ajouté, citant un rapport d’observateurs internationaux.

Les observateurs envoyés en Géorgie par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont confirmé que les électeurs se sont vu proposer un large choix de candidats pouvant « faites généralement campagne librement » mais a noté que l’élection « s’est déroulé au milieu d’une polarisation enracinée » dans la société.















« Les messages de campagne étaient dominés par les questions géopolitiques, le parti au pouvoir définissant le choix entre lui-même et l’opposition comme un choix entre la paix et la guerre. » dit le rapport. « Les partis d’opposition [were] présentant les élections comme un référendum sur l’orientation géopolitique de la Géorgie.»

Les forces de l’opposition ont affirmé que les élections avaient été truquées et ont déclaré leur intention d’organiser des manifestations de masse dans la capitale, Tbilissi. La présidente sortante Salomé Zourabichvili, que Georgian Dream a tenté sans succès de destituer l’année dernière pour avoir outrepassé son mandat, a affirmé qu’accepter le résultat reviendrait à « inviter la Russie » dans le pays. L’homme politique d’origine française a qualifié les élections de forme de guerre hybride menée par Moscou.

Les responsables de Georgian Dream ont averti que leurs rivaux voulaient fomenter des troubles civils, similaires à la « révolution de couleur » en Ukraine en 2014, lorsqu’un coup d’État armé soutenu par l’Occident à Kiev a renversé le gouvernement élu. Ces événements ont commencé comme une protestation contre le report du traité d’intégration avec l’UE, adopté par les nouvelles autorités et ayant entraîné une réduction des liens économiques avec la Russie. Moscou affirme que les hostilités actuelles avec Kiev sont en partie le résultat de l’insurrection d’il y a dix ans.

L’adhésion à l’UE nécessite que le candidat aligne sa politique étrangère sur celle de Bruxelles, notamment en ce qui concerne la confrontation avec la Russie.