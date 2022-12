Ursula von der Leyen a présenté le choix des partenaires potentiels des nations des Balkans comme une question de «démocratie» contre «autocratie»

Le dernier pays des Balkans à accéder à l’Union européenne a été la Croatie, en 2013. Et cette année, les Balkans ont dû faire face au spectacle de Bruxelles jaillissant sur l’Ukraine et se précipitant pour accorder à Kiev le statut de candidat.

Pour le contexte, il a fallu cinq ans à l’Albanie pour obtenir le statut de candidat (ce qu’elle a fait en 2014). Il a fallu trois ans à la Serbie (candidat depuis 2012) et au Monténégro deux ans (candidat depuis 2010). Imaginez : vous attendez depuis des années que Bruxelles s’engage, ou même montre des signes qu’elle est sérieuse au sujet de la relation, et soudain elle n’a d’yeux que pour Kiev et semble avoir oublié votre existence.

Il n’est donc pas vraiment surprenant que les citoyens de ces pays commencent à penser que peut-être le bloc n’est tout simplement pas matériel pour le mariage.

À l’heure actuelle, 55 % des Nord-Macédoniens ont une opinion négative de l’UE, tandis que seulement 21 % des Serbes voient l’UE de manière positive et qu’une majorité d’entre eux sont désormais contre l’adhésion au bloc.

Lire la suite Un pays de l’UE pourrait prendre en otage les sanctions anti-russes – FT

Même en Albanie et en Bosnie-Herzégovine, la confiance dans les institutions européennes a récemment baissé. Il est donc logique que l’UE se précipite là-bas maintenant pour un grand sommet, inquiète que quelqu’un d’autre vole sa loyauté – en particulier la Russie ou la Chine.

La Serbie est un grand ami de la Russie, et le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré récemment que les liens de Belgrade avec l’Albanie et la Macédoine du Nord en particulier n’avaient jamais été aussi bons – même si l’Albanie a été considérée au cours des deux dernières décennies par l’Occident comme l’un de ses plus fidèles alliés, y compris militairement, en engageant des troupes dans ses efforts en Afghanistan et en Irak. La Serbie n’est pas d’accord avec l’UE et ses sanctions et son programme anti-russes, refusant de marcher au même rythme que Bruxelles sur sa politique étrangère envers la Russie. Vučić a refusé de signer la déclaration de Tirana du sommet, dont la première clause faisait référence à la “l’escalade de la guerre en Ukraine”, et a réitéré son désaccord avec la politique de sanctions du bloc. Il n’est pas exagéré d’imaginer que Bruxelles pourrait voir une menace pour son programme anti-russe dans tout cela, ou de craindre que d’autres pays des Balkans qui ont suivi l’exemple des sanctions occidentales puissent commencer à comparer leurs défis économiques et énergétiques à la situation de la Serbie, qui bénéficie toujours des avantages du gaz russe bon marché, qui représente environ 85 % de ses importations de gaz.

Alors, comment l’UE gère-t-elle cette poudrière ? Avec toute la subtilité d’une grenade à main. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a bombardé la région cette semaine, soulignant que le monde est divisé entre autocraties et démocraties et que les Balkans devaient choisir un camp. « Nous remarquons très clairement que la guerre en Ukraine n’est pas seulement la guerre cruelle de la Russie contre l’Ukraine, mais aussi une question de savoir si les autocraties et la loi du plus fort prévaudront. Ou si la démocratie et l’État de droit prévaudront. Et cette lutte est également perceptible dans les Balkans occidentaux », dit Von der Leyen.

Elle considère vraisemblablement que l’Union européenne fait partie des démocraties. Rien ne dit “la démocratie” comme un bureaucrate non élu qui se rend dans un pays étranger et lance des revendications. “Nous sommes le partenaire le plus proche et c’est pourquoi la discussion porte également sur le fait que vous devez décider de quel côté vous êtes”, dit Von der Leyen.

Les citoyens de ces pays ont-ils leur mot à dire dans cette « discussion » ? On pourrait penser qu’elle aurait au moins payé du bout des lèvres la démocratie en soulignant : «Hé, tout cela est quelque chose que vous voudriez évidemment soumettre à l’examen de vos propres citoyens.« Ou bon, peut-être préféreraient-ils s’en tenir à une position de non-alignement stratégique dans l’intérêt de leur propre souveraineté ? Au lieu de cela, elle ressemblait à une méchante fille d’une clique d’école primaire qui a surpris les Balkans en train de déjeuner à la cafétéria avec un groupe adverse.

Lire la suite YouTube censure RT Balkans

Le président de la Commission européenne a ensuite rappelé aux Balkans que l’UE est le “partenaire le plus proche” c’est pourquoi ils devraient choisir l’UE. C’est dans la déclaration de Tirana, vraisemblablement rédigée par l’UE – puisque Vučić a souligné qu’il n’avait aucun rôle à jouer dans ce domaine, et probablement que les autres dirigeants des Balkans non plus – « L’UE reste le partenaire le plus proche de la région, le principal investisseur et partenaire commercial et le principal donateur. L’ampleur et la portée exceptionnelles de ce soutien devraient être rendues plus visibles et reflétées de manière proactive par les partenaires dans leur débat public et leur communication, afin que les citoyens puissent apprécier les avantages concrets du partenariat avec l’UE.»

Cela se passera probablement très bien, parce que les gens adorent quand le gars qui propose de payer la facture rappelle constamment à tout le monde qu’il paie la facture – et demande à tout le monde de promouvoir à quel point il est généreux et quelle belle prise il ferait, et comment vous devriez lui être totalement fidèle, pour que peut-être un jour

– si vous avez de la chance et que vous dénoncez de manière fiable la Russie et la Chine – il pourrait bien y mettre une bague. Ou non.