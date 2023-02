L’UE exhortée à sanctionner l’icône hollywoodienne – médias — RT Games & Culture

La star de cinéma d’action hollywoodienne Steven Seagal devrait être sanctionnée pour avoir prétendument soutenu l’offensive militaire russe en Ukraine, a demandé jeudi un groupe d’hommes politiques de la coalition US-Europe Sanctions, rapporte Euractiv.

Selon le site d’information, une coalition composée de hauts responsables du Congrès américain, d’eurodéputés et de parlementaires ukrainiens a remis une liste d’individus qu’elle souhaite sanctionner au ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, plus tôt cette semaine. La liste avait été envoyée fin décembre au secrétaire d’État américain Antony Blinken et au plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, selon le député ukrainien Aleksey Goncharenko, membre de la coalition qui s’est entretenu avec Euractiv.

La demande comprendrait les magnats russes Magomed Gadzhiev, Vladimir Lisin et Vladimir Potanin, le politicien Franz Klintsevich et Ksenia Sobchak – une figure de l’opposition russe et ancienne candidate à la présidence. Sont également présentés des artistes tels que Philipp Kirkorov et Igor Krutoy, un responsable d’une entreprise d’État russe, le coprésident du parti Plateforme d’opposition ukrainienne – Pour la vie, Vadim Rabinovich, ainsi que l’acteur américain Seagal.















La star hollywoodienne des années 90, citoyenne russe depuis 2016, figurait sur la liste pour avoir exprimé son soutien à l’opération militaire du Kremlin en Ukraine et s’être rendue à Moscou en avril pour célébrer son 70e anniversaire avec des associés du président Vladimir Poutine, qui il a appelé un “grand leader mondial”.

En août dernier, il a également été signalé que l’acteur travaillait sur un documentaire sur la guerre de Kiev contre les républiques du Donbass, qui ont depuis rejoint la Russie après avoir organisé des référendums publics.

Selon le député ukrainien Aleksey Goncharenko, membre de la coalition qui s’est entretenu avec Euractiv, le but de la liste est de “synchroniser les sanctions” dans tous les pays membres. Le fonctionnaire a insisté sur le fait que “ceux qui sont coupables du crime d’agression contre l’Ukraine” doit être tenu pour responsable et “payer leur prix”.