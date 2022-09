L’UE exhorte ses pays à lancer des campagnes de rappel avant le début de l’hiver

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pays de l’UE devraient commencer à offrir des rappels COVID à leurs populations dès maintenant pour contenir une nouvelle vague d’infections attendue cet automne et cet hiver, a déclaré l’exécutif du bloc dans un document vu par Reuters vendredi avant sa publication officielle.

La Commission européenne, basée à Bruxelles, a déclaré que plus de 2 300 personnes meurent encore du COVID dans le bloc chaque semaine, tandis que d’autres conséquences négatives de la maladie sur la santé comprennent des symptômes de longue durée et des problèmes mentaux.

ALORS QUE LA SOUS-VARIANTE BA.5 OMICRON EST EN HAUSSE, LES EXPERTS EN VACCINS INVITENT LES PERSONNES À HAUT RISQUE À OBTENIR UN BOOSTER COVID-19 MAINTENANT

“Les deux dernières années ont montré que l’UE pourrait faire face à une autre vague de COVID-19 cet automne et cet hiver”, a déclaré la Commission, alors que le retour à l’école et le temps plus frais poussent les gens à l’intérieur, favorisant également la propagation de la grippe saisonnière.

“La vaccination continue d’être le moyen le plus fiable d’éviter les maladies graves et donc de réduire la mortalité due au COVID-19”, a-t-il déclaré, demandant aux 27 États de l’UE de préparer des campagnes de vaccination, y compris des vaccins adaptés aux nouvelles variantes.

“Ils devraient être déployés avant la prochaine vague.”

QUESTION DE SANTÉ COVID : LES AMÉRICAIN PLUS ÂGÉS DEVRAIENT-ILS RECEVOIR DES PHOTOS DE Rappel ?

Jeudi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé les boosters de BioNTech-Pfizer et Moderna mis à niveau pour les nouvelles variantes de COVID-19.

“Il est essentiel de continuer à donner la priorité à l’adoption de la primo-vaccination et de la première dose de rappel parmi tous les individus éligibles”, a déclaré la plus haute responsable de la santé de l’UE, Stella Kyriakides, en réaction à la décision de l’EMA.