Alors que la Grande-Bretagne se trouvait encore plus isolée mardi à cause d’une nouvelle variante du coronavirus, la Commission européenne a conseillé aux membres de l’Union européenne de lever les interdictions générales des voyageurs, recommandant à la place des tests ou des quarantaines. Et un expert en vaccins a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour le moment suggérant que le vaccin actuel devrait être adapté.

Le Dr Ugur Sahin, co-fondateur de BioNTech, qui, avec Pfizer, a développé le premier vaccin approuvé en Occident pour lutter contre le coronavirus, a averti qu’il faudrait deux semaines avant que les résultats complets des études de laboratoire permettent une meilleure compréhension de comment les mutations pourraient avoir un impact sur l’efficacité du vaccin.

«Nous pensons qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter tant que nous n’avons pas obtenu les données», a-t-il déclaré.

Si un vaccin adapté était nécessaire, il pourrait être prêt dans les six semaines, a déclaré le Dr Sahin lors d’une conférence de presse mardi. Mais cela nécessiterait une approbation supplémentaire des régulateurs, ce qui pourrait augmenter le temps d’attente, a-t-il déclaré.

Mais les gouvernements du monde entier n’attendaient pas une image plus complète de la nouvelle variante, se précipitant plutôt pour sceller leurs frontières aux voyageurs britanniques. Plus de 50 gouvernements ont mis en place une sorte de réglementation liée à la situation en Grande-Bretagne. Et les responsables à Londres ont averti que les mesures de verrouillage en vigueur dans la capitale et dans le sud de l’Angleterre pourraient devoir être étendues.