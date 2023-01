L’UE exhorte les nations à exiger des tests Covid négatifs pour les voyageurs en provenance de Chine

La déclaration est venue d’un comité composé de responsables de la santé des 27 pays, ainsi que d’experts et de conseillers en santé. Cela fait suite à une annonce des États-Unis fin décembre selon laquelle les voyageurs en provenance de Chine doivent avoir un résultat de test négatif dans les deux jours suivant leur départ.

Le panel de l’UE, qui s’est réuni régulièrement pour mettre en place des politiques à l’échelle du bloc concernant les exigences de voyage tout au long de la pandémie, s’est engagé à se réunir à nouveau plus tard ce mois-ci pour évaluer la situation.

“Les États membres ont convenu d’une approche de précaution coordonnée à la lumière des développements de Covid-19 en Chine, en particulier compte tenu du besoin de données suffisantes et fiables et de l’assouplissement des restrictions de voyage par la Chine à partir du 8 janvier”, indique le communiqué du comité.

Le gouvernement chinois a mis de côté sa politique restrictive «zéro Covid», qui avait déclenché des manifestations de masse qui constituaient un défi rare pour la direction du Parti communiste.

Cette décision apporte un sentiment de déjà-vu en Europe, où le pire de la pandémie a été largement maîtrisé après plus de deux millions de morts, des ravages économiques et, finalement, une vaste et coûteuse campagne de vaccination.

Cela menace également de tendre davantage les relations UE-Chine, qui sont déjà tendues en raison du soutien implicite de la Chine à la Russie dans son invasion de l’Ukraine.