L’UE exhorte les États qui se chamaillent à mettre de côté les différences migratoires

Ces dernières semaines, plusieurs centaines de personnes espérant entrer en Europe ont été bloquées en mer à bord de navires d’aide tandis que les pays se chamaillent pour savoir si et où ils devraient être autorisés à débarquer. Les ministres de l’intérieur de l’UE tiennent des pourparlers d’urgence vendredi dans le but de trouver une solution permanente.

BRUXELLES – De hauts responsables de l’Union européenne ont appelé mercredi les pays membres à mettre de côté leurs profondes divergences sur la migration et à poursuivre une refonte longtemps retardée du système d’asile du bloc des 27 nations alors que les tensions mijotent entre la France et l’Italie.

Une querelle diplomatique a éclaté plus tôt ce mois-ci lorsque l’Italie a forcé la France à accepter un navire de sauvetage humanitaire, l’Ocean Viking, avec 234 migrants à bord. Le gouvernement de droite à Rome avait refusé de lui accorder l’accès à un port pendant des semaines.

La France a riposté en suspendant sa participation à un pacte de solidarité de l’UE pour accepter 3 000 personnes arrivées cette année en Italie et a envoyé des agents pour renforcer ses passages frontaliers sud et empêcher les migrants d’entrer.

Selon l’agence de garde-côtes de l’UE Frontex, environ 275 000 tentatives d’entrée en Europe sans autorisation ont été faites par des personnes au cours des 10 premiers mois de cette année, un record en six ans. La plupart arrivent par voie terrestre à travers les Balkans, mais beaucoup traversent la Méditerranée dans des bateaux qui ne sont pas en état de naviguer.

Environ 79 140 tentatives d’entrée ont été faites par la mer Méditerranée centrale. La plupart venaient du Bangladesh, de Tunisie et d’Égypte et il est peu probable qu’ils soient autorisés à rester car ils ne fuient pas les conflits ou les persécutions.

Le nombre d’arrivées éclipse celui enregistré dans des pays comme la Turquie, la Jordanie et le Liban et devrait être gérable dans un bloc relativement riche qui abrite 450 millions de citoyens, mais les milliers d’arrivées par bateau ont déclenché l’une des plus grandes crises politiques de l’UE.