L’UE exhorte davantage de pays à interdire Huawei et ZTE en Chine des réseaux 5G

Huawei et ZTE n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Les commentaires de Breton font suite à l’annonce selon laquelle l’Allemagne envisage d’interdire Huawei et ZTE de son réseau 5G en raison de risques présumés pour la sécurité nationale. En réponse, l’ambassade de Chine en Allemagne s’est dite « intriguée et fortement insatisfaite » par les informations.

La Chine a ensuite déclaré qu’elle s’opposait fermement à l’interdiction de Huawei par certains pays de l’UE et que la Commission n’avait aucune base légale pour interdire l’entreprise, selon Reuters, qui a cité un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

« Pour notre part, la Commission appliquera les principes de la boîte à outils 5G à ses propres achats de services de télécommunications, afin d’éviter toute exposition à Huawei et ZTE », a déclaré Breton.

« Nous continuerons à travailler avec détermination avec les États membres qui accusent un retard et les opérateurs de télécommunications », a déclaré Breton dans un jeudi. discours .

Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré qu’il souhaitait que davantage d’États membres retirent les fournisseurs « à haut risque » tels que Huawei et ZTE de leurs mises à niveau d’infrastructure Internet mobile, citant des risques pour la sécurité nationale.

Un haut responsable de l’Union européenne a appelé davantage de pays de l’UE à interdire les entreprises de télécommunications chinoises Huawei et ZTE de leurs réseaux 5G, augmentant les tensions avec Pékin.

Les États-Unis et leurs alliés, dont le Royaume-Uni et l’Australie, ont interdit à Huawei d’opérer sur leurs réseaux 5G.

Les responsables de Washington allèguent que la technologie Huawei et ZTE pourrait être utilisée par Pékin à des fins d’espionnage. Les deux sociétés et Pékin ont nié ces allégations.

L’UE a précédemment décrit la Chine comme un « partenaire », un « concurrent économique » et un « rival systémique ».

Cependant, plus récemment, il s’est penché vers la partie « système rival » de cela, cherchant à garder la Chine proche en tant que partenaire tout en se méfiant de son influence croissante dans le développement de technologies critiques.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré dans un discours plus tôt cette année qu’elle pensait que le bloc devrait réévaluer ses liens avec Pékin – bien qu’elle ait déclaré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’UE de se « dissocier » de la Chine. Au lieu de cela, a-t-elle dit, il devrait chercher à « réduire les risques » de sa relation avec la Chine.

Les opérateurs ont eu du mal à remplacer Huawei en tant que fournisseur d’infrastructures dans leurs réseaux mobiles. Les dirigeants de l’industrie affirment que la technologie de Huawei est souvent moins chère et plus avancée que celle proposée par des concurrents tels qu’Ericsson, Nokia et Samsung.