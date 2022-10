L’UE examine l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft

La Commission européenne aurait sondé des sociétés de jeux rivales sur Microsoft projet d’acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars alors qu’il examine l’affaire.

Les régulateurs de l’UE ont demandé à d’autres développeurs de jeux s’ils pensaient que Microsoft pourrait potentiellement bloquer leur accès aux jeux d’Activision Blizzard après l’acquisition, Reuters a rapporté Jeudi, citant un document de l’UE qu’il a vu. Il a également demandé à ses rivaux si les données sur les utilisateurs acquises par Microsoft grâce à l’acquisition pourraient donner à la société américaine un avantage concurrentiel dans le développement et la distribution de consoles et de jeux informatiques.

Microsoft a déposé son projet d’acquisition avec la Commission européenne la semaine dernière. La date limite provisoire pour savoir si l’UE autorisera l’acquisition est le 8 novembre.

“L’examen de l’accord par la Commission européenne progresse conformément au calendrier et au processus réglementaires attendus, et nous restons convaincus que l’acquisition sera conclue au cours de l’exercice 2023”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail.

La reprise est aussi sous le contrôle des régulateurs au Royaume-Unil’Autorité britannique de la concurrence et des marchés déclarant le mois dernier qu’il était concerne le rachat d’Activision par Microsoft pourrait “réduire considérablement la concurrence” dans toute l’industrie du jeu.

“Nous craignons que Microsoft puisse utiliser son contrôle sur des jeux populaires comme Call of Duty et World of Warcraft après la fusion pour nuire à ses rivaux, y compris les rivaux récents et futurs dans les services d’abonnement multi-jeux et les jeux en nuage”, a déclaré Sorcha O’Carroll, senior directeur des fusions à la CMA, a déclaré dans un communiqué.

Microsoft s’est dit prêt à travailler avec la CMA pour répondre à ses préoccupations.

“Sony, en tant que leader de l’industrie, dit qu’il est inquiet pour Call of Duty, mais nous avons dit que nous nous engageons à rendre le même jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation”, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith.

Plus tôt cette année, Microsoft a également préoccupations minimisées sur l’acquisition en disant aux régulateurs néo-zélandais qu’Activision Blizzard ne fabrique aucun jeu “indispensable”. En réponse à la Nouvelle-Zélande Commission du commerceMicrosoft a déclaré que les jeux d’Activision Blizzard n’avaient “rien d’unique”.

Microsoft a déclaré plus tard que ce langage était un “terme juridique de l’art” et non un jugement des jeux d’Activision Blizzard. “Nous aimons chacun de leurs jeux et avons une admiration et un respect énormes pour le talent créatif derrière eux”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à CNET en août.

Si elle est approuvée, l’acquisition donnerait au Xbox maker contrôle l’une des plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde. Certains des jeux créés par Activision Blizzard incluent Appel du devoir et World of Warcraft.

La Commission européenne et Activision Blizzard n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.