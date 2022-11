L’UE évalue les plans pour apaiser les tensions entre la France et l’Italie

BRUXELLES (AP) – Les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne ont évalué vendredi les propositions visant à apaiser les tensions entre la France et l’Italie au sujet des migrants arrivant sur leurs côtes sans autorisation, y compris une éventuelle répression des navires gérés par des organisations caritatives effectuant des travaux de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée.

Ces dernières semaines, plusieurs centaines de personnes espérant entrer en Europe ont été bloquées en mer à bord de navires d’aide tandis que les pays se chamaillent pour savoir si et où ils devraient être autorisés à débarquer.

Cela survient au cours d’une année au cours de laquelle plus de 90 000 migrants sont jusqu’à présent arrivés en Europe par la Méditerranée, principalement de Libye et de Tunisie, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à la même période en 2021. Près de 2 000 personnes sont mortes ou portées disparues en mer. .

Une dispute diplomatique a éclaté plus tôt ce mois-ci lorsque l’Italie a manœuvré la France pour qu’elle accepte un navire de sauvetage humanitaire, l’Ocean Viking, avec 234 migrants à bord. Le gouvernement de droite à Rome avait refusé de lui accorder l’accès à un port pendant des semaines.

La France a riposté en suspendant sa participation à un pacte de solidarité de l’UE pour accepter environ 3 000 personnes, dans un processus connu sous le nom de “relocalisation”, qui étaient arrivées cette année en Italie, et a envoyé des agents pour renforcer ses passages frontaliers sud et empêcher les migrants d’entrer.

“Si l’Italie ne prend pas les bateaux, n’accepte pas le droit de la mer et le port sûr le plus proche, il n’y a aucune raison pour que les pays qui font la relocalisation, la France et l’Allemagne, soient les mêmes pays qui acceptent les bateaux ou le migrants directement d’Afrique ou d’Asie », a déclaré le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Darmanin et ses homologues sont à la recherche d’une solution plus permanente à un problème qui hante l’UE depuis de nombreuses années. Les diplomates et les responsables ont déclaré qu’il était peu probable qu’ils fassent beaucoup de progrès, mais qu’ils pourraient jeter les bases d’une sorte d’accord lors de leur prochaine réunion les 8 et 9 décembre.

La branche exécutive de l’UE, la Commission européenne, a présenté un plan d’action. Une partie de ce plan implique l’idée d’imposer des règles plus strictes aux navires effectuant des travaux de recherche et de sauvetage. Ni l’UE ni aucun de ses pays membres ne recherchent activement des migrants en mer à moins qu’ils ne reçoivent un appel d’urgence.

Le plan appelle l’UE à peser de tout son poids dans les “discussions au sein de l’Organisation maritime internationale sur la nécessité d’un cadre et de lignes directrices spécifiques pour les navires se concentrant particulièrement sur les activités de recherche et de sauvetage, en particulier compte tenu de l’évolution du contexte européen”.

L’OMI, pour sa part, a exprimé sa préoccupation au sujet de la ligne de débarquement. Elle a rappelé qu’en vertu du droit international, une opération de recherche et de sauvetage n’est pas terminée tant que les survivants n’ont pas été ramenés à terre en lieu sûr.

Au grand dam des associations caritatives, l’Italie a déjà saisi des navires d’ONG qui transportent des migrants ou ligotent leur équipage dans des affaires judiciaires pour les en dissuader. La Grèce a également tenté de décourager les organisations humanitaires d’aider les personnes essayant d’entrer en Europe sans autorisation.

Darmanin a déclaré aux journalistes que “les ONG qui sont en Méditerranée sont là pour sauver les gens et ne doivent évidemment en aucun cas être en contact avec une quelconque organisation de passeurs”.

D’autres pays de l’UE s’opposent à de nouvelles règles qui empêcheraient les navires des ONG de sauver des vies.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré qu’avec tant de vies en jeu en Méditerranée, son agence “apprécie l’importance vitale du sauvetage en mer par tous les acteurs, y compris les navires de sauvetage des ONG”.

L’International Rescue Committee, un groupe d’aide aux migrants, a appelé l’UE à monter ses propres “opérations de recherche et de sauvetage et à travailler en coordination avec les ONG pour s’assurer que toute personne secourue en mer soit débarquée rapidement et en toute sécurité”.

Lorne Cook, l’Associated Press