L’UE évalue le soutien à l’Ukraine alors qu’un nouvel exode de réfugiés se profile

Près de huit mois après le début de la guerre, la Russie cible de plus en plus les centrales électriques, les aqueducs et d’autres infrastructures clés de l’Ukraine avec des frappes de missiles et de drones. Pendant ce temps, l’UE est aux prises avec les retombées d’avoir à se sevrer d’urgence du gaz et du pétrole russes alors que la guerre alimente les hausses de prix et la nervosité du marché.