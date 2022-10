L’UE évalue le soutien à l’Ukraine alors qu’un nouvel exode de réfugiés se profile

BRUXELLES (AP) – Les dirigeants de l’Union européenne se réunissent vendredi pour faire le point sur leur soutien à l’Ukraine après que le président Volodymyr Zelensky a averti que la Russie tentait de déclencher un exode de réfugiés en détruisant les infrastructures énergétiques de son pays ravagé par la guerre.

Près de huit mois après le début de la guerre, la Russie cible de plus en plus les centrales électriques, les aqueducs et d’autres infrastructures clés de l’Ukraine avec des frappes de missiles et de drones. Pendant ce temps, l’UE est aux prises avec les retombées d’avoir à se sevrer d’urgence du gaz et du pétrole russes alors que la guerre alimente les hausses de prix et la nervosité du marché.

Dans un discours par liaison vidéo aux dirigeants européens à Bruxelles jeudi, Zelenskyy a déclaré que « les attaques de missiles de croisière russes et de drones de combat iraniens ont détruit plus d’un tiers de notre infrastructure énergétique. Pour cette raison, nous ne sommes malheureusement plus en mesure d’exporter de l’électricité pour vous aider à maintenir la stabilité.

“La Russie provoque également une nouvelle vague de migration d’Ukrainiens vers les pays de l’UE”, en s’attaquant aux sources d’électricité et de chauffage “afin que le plus d’Ukrainiens possible s’installent dans vos pays”.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles de “crimes de guerre” et d'”actes de pure terreur”.

Plus de 4,3 millions de citoyens ukrainiens se sont inscrits pour bénéficier d’une protection temporaire dans l’UE. Près d’un tiers d’entre eux sont hébergés rien qu’en Pologne.

Dans un projet de déclaration au sommet de l’UE, les dirigeants affirment qu’ils “seront aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra” avec un soutien politique, militaire et économique continu.

Ils disent également que le bloc des 27 nations “intensifiera sa réponse humanitaire, en particulier pour la préparation à l’hiver”. Le projet de texte, vu par l’Associated Press, devrait être adopté plus tard vendredi, mais sa formulation précise pourrait encore changer.

L’UE est profondément divisée sur la manière de gérer l’arrivée de migrants sans autorisation – la question est au cœur de l’une des plus grandes crises politiques jamais connues par le bloc – mais de nombreux pays, en particulier en Europe centrale et orientale, ont mis de côté leurs objections à accueillir en temps de guerre les réfugiés d’Ukraine.

Lorne Cook, l’Associated Press