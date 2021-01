BRUXELLES (AP) – Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont débattu lundi de la réponse du bloc des 27 pays à l’arrestation du chef de l’opposition russe Alexei Navalny et à une répression policière du week-end qui a vu des milliers de personnes arrêtées lors de manifestations en faveur du plus connu du président Vladimir Poutine critique.

«Cette vague de détention est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, ainsi que la détention de M. Navalny», a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, en arrivant pour présider la réunion ministérielle à Bruxelles. Plus de 3 500 personnes auraient été placées en garde à vue lors des manifestations nationales.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré que «selon la constitution russe, tout le monde en Russie a le droit d’exprimer son opinion et de manifester. Cela doit être possible. Les principes de l’état de droit doivent également s’appliquer là-bas – la Russie s’y est toujours engagée. »

Lui et d’autres ministres ont appelé à la libération immédiate des manifestants.

Navalny a été arrêté plus tôt ce mois-ci à son retour à Moscou après avoir passé des mois en Allemagne à se remettre d’une attaque en Russie avec ce que les experts ont déclaré être l’agent neurotoxique Novichok.

En octobre, l’UE a imposé des sanctions à six responsables russes et à un institut de recherche d’État sur l’empoisonnement de Navalny, mais il y a peu d’appétit pour prendre de nouvelles mesures immédiatement. Borrell, le plus haut diplomate de l’UE, prévoit également un voyage à Moscou et on ne sait pas quel impact les événements auront sur cette visite.

Dimanche, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est dit préoccupé par ce qu’il a qualifié de «dérive autoritaire de la Russie». Il a déclaré à la radio France-Inter que « toute lumière doit être faite » sur l’empoisonnement de Navalny. «C’était une tentative d’assassinat», a déclaré Le Drian.

Les manifestations ont attiré des milliers de personnes dans les grandes villes russes, dont environ 15 000 à Moscou. Au fur et à mesure de leur déroulement, la porte-parole de l’ambassade américaine dans la ville, Rebecca Ross, a déclaré sur Twitter que les États-Unis «soutiennent le droit de toutes les personnes de manifester pacifiquement, la liberté d’expression. Les mesures prises par les autorités russes suppriment ces droits. »

L’ambassade a également tweeté une déclaration du département d’État appelant à la libération de Navalny.

Le porte-parole de Poutine a déclaré que les déclarations interféraient dans les affaires intérieures du pays et encourageaient les Russes à enfreindre la loi.