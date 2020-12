Cette décision intervient après que les pourparlers entre la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et Boris Johnson à Bruxelles la nuit dernière se soient terminés avec peu de signes de percée.

Le paquet contient des règlements garantissant la poursuite des vols entre le Royaume-Uni et l’UE, ainsi qu’une «connectivité routière de base», pour une durée initiale de six mois.

Mais il comprend également un plan pour permettre un «accès réciproque» continu pour les flottes de pêche opérant dans les eaux britanniques et européennes, ce qui est susceptible de devenir plus controversé avec les Brexiteers.

L’inclusion de la clause de pêche, qui appelle à «un accès réciproque continu des navires de l’UE et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre après le 31 décembre 2020» à la lumière de «l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés», laisse entrevoir la perspective que des accords parallèles avec le Royaume-Uni pour atténuer les aspects les plus préjudiciables d’un non-accord pourraient dépendre d’un accès continu pour la pêche.

«La perturbation se produira avec ou sans un accord entre l’UE et le Royaume-Uni sur leurs relations futures», a déclaré la Commission dans un communiqué.

« C’est la conséquence naturelle de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union et de ne plus participer au marché unique et à l’union douanière de l’UE ».