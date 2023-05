L’UE et l’Ukraine ensemble le jour de la Journée de l’Europe, mais Kiev reste en dehors

BRUXELLES (AP) – L’Union européenne célèbre sa Journée de l’Europe, cette célébration de « la paix et de l’unité », avec l’Ukraine pour la première fois. La démonstration de solidarité ne signifie pas pour autant que le pays ravagé par la guerre est plus proche de devenir membre de l’UE.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, chef de l’exécutif de l’UE, s’est rendue mardi à Kiev pour prononcer des paroles chaleureuses sur le bloc et le destin commun de l’Ukraine au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

« L’Ukraine s’est battue pour les idéaux de l’Europe que nous célébrons aujourd’hui pour créer une unité et une paix durables », a déclaré von der Leyen.

Après plus d’un an de guerre avec la Russie envahissante, l’Ukraine considère l’adhésion au bloc comme un élément essentiel d’un avenir dans le monde occidental. Mais alors que les 27 membres actuels commémoraient leur union, il était clair à quel point l’adhésion de l’Ukraine restait éloignée.

Le mois prochain, cela fera un an que les pays de l’UE ont fait de l’Ukraine une candidate à l’adhésion. Ils ont prodigué des éloges au pays, l’ont renforcé avec des milliards d’aide et de soutien militaire et ont adopté de multiples séries de sanctions.

Certains dirigeants européens s’habillent souvent du bleu et du jaune du drapeau national ukrainien et disent « Slava Ukraini », qui signifie Gloire à l’Ukraine, pour terminer leurs discours.

Pourtant, la frustration du côté ukrainien est évidente. Fatigué et enroué, habillé en vert olive de l’armée, Zelenskyy s’est rendu aux Pays-Bas la semaine dernière avec un appel sincère à accélérer le processus d’adhésion du pays.

Von der Leyen a entendu le même message mardi et a reconnu qu’il était « impressionnant de voir qu’en dépit d’une guerre totale, l’Ukraine travaille dur, sans relâche et intensément » pour répondre aux exigences de l’UE.

Le temps, cependant, est un concept extrêmement flexible dans l’UE, et la patience est essentielle. L’UE prévoit la prochaine évaluation en octobre. « Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais le travail doit continuer », a déclaré von der Leyen.

C’est difficile pour Zelenskyy, un dirigeant qui compte les semaines et les mois où sa nation pourrait être sur la voie de la victoire – ou de la ruine. Le meilleur conseil, cependant, est que l’Ukraine maintienne le cap laborieusement lent qui prendra probablement de nombreuses années, voire plus d’une décennie.

« Une promesse a été faite et, pour l’essentiel, elle est maintenant entre les mains de l’Ukraine. L’UE ne peut pas reporter les choses indéfiniment », a déclaré le professeur de l’Université de Gand Hendrik Vos, un expert de la prise de décision de l’UE.

Mais des choses inattendues peuvent se produire, comme l’ont prouvé au début du printemps les silos à grains qui débordent soudainement dans plusieurs pays de l’est de l’UE. Pour aider l’Ukraine à exporter ses céréales, son huile de tournesol et d’autres produits agricoles après qu’un blocus russe a fermé la route de la mer Noire, l’UE a levé les restrictions commerciales pour permettre aux expéditions de traverser le bloc et, espérons-le, d’atteindre les marchés mondiaux nécessiteux.

Pourtant, dans des pays voisins comme la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie, les stocks se sont accumulés, les prix ont chuté et un groupe d’électeurs extrêmement bruyant et influent – les 10 millions d’agriculteurs de l’UE – a commencé à grogner, démontrant que l’économie peut l’emporter sur les manifestations de soutien sentimentales.

« Bien sûr, nous sommes solidaires avec l’Ukraine », a déclaré Christine Lambert, présidente du syndicat des agriculteurs COPA EU, « mais il y a aussi des aspects économiques importants à cela », ajoutant que « cela crée en quelque sorte un trou dans notre budget. Cela entraînera des problèmes et les agriculteurs ne peuvent pas supporter ces problèmes seuls.

En plus de veiller à ce que la France et l’Allemagne n’entrent plus jamais en guerre, les principes fondateurs de l’UE incluaient également d’éviter la faim dans le bloc à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Il a permis à l’agriculture de jouer un rôle exceptionnellement important dans les politiques de l’UE, et même aujourd’hui, les subventions agricoles représentent près d’un tiers du budget désigné de l’UE.

La guerre et le changement climatique ont de plus en plus mis les agriculteurs de l’UE dans une situation difficile et accueillir – et sur – une nation comme l’Ukraine, qui est historiquement considérée comme le grenier à blé de l’Europe, serait particulièrement difficile.

Avant la guerre, l’Ukraine détenait encore une part importante du marché mondial du blé, de l’orge, du maïs et de l’huile de tournesol. Les produits agricoles représentaient plus de 40 % des exportations.

L’ouverture de l’UE à un tel concurrent inquiète de nombreux agriculteurs, surtout si l’Ukraine devient membre. Lambert a souligné que les agriculteurs de l’UE doivent respecter des règles environnementales et sociales strictes, auxquelles les Ukrainiens n’ont jusqu’à présent pas à se conformer.

Une fois l’Ukraine adhéré, elle disposera en principe de l’ensemble du marché des 27 nations actuelles. Mais il devra également respecter les règles de l’UE, jusqu’à la taille des cages de batterie de poulets pour répondre aux normes de bien-être animal.

« Les agriculteurs diront qu’ils ne veulent pas de concurrence déloyale de la part des grands élevages de poulets ukrainiens qui n’ont pas à respecter les règles », a déclaré Vos, professeur d’université.

Et l’Ukraine ne pourra adhérer que si elle obtient une aide financière importante des membres actuels pour reconstruire sa nation et se mettre aux normes de l’UE. Cela transformera de nombreux pays de l’UE qui reçoivent actuellement de l’argent des coffres de l’UE en contributeurs nets. Il n’est pas étonnant que de nombreux membres de l’UE ne soient pas encore prêts à embrasser l’Ukraine en tant que membre.

« De nombreuses années. Nous aurons besoin de ce temps pour voir que les obligations sont remplies », a déclaré Lambert.

De telles considérations de la part d’un petit groupe de parties prenantes n’arrêteront cependant pas la vague de fond de l’histoire. Au cours des phases d’expansion successives de l’UE, les pertes financières à court terme n’ont finalement jamais fait obstacle.

Lorsque la péninsule ibérique s’est arrachée à la dictature dans les années 1970, l’Espagne et le Portugal pauvres et nécessiteux ont été intégrés à l’UE une décennie plus tard malgré le coût.

Lorsque le mur de Berlin est tombé et que l’Union soviétique s’est effondrée au début des années 1990, l’UE a accueilli huit pays de l’Est en 2004, également à un coût important pour les membres existants.

À chaque fois, des discussions sur des questions sérieuses se sont poursuivies au cours d’innombrables nuits, mais des compromis ont finalement été trouvés – plus d’argent a été donné aux membres grincheux, parfois de longs délais de transition ont été imposés.

La guerre de la Russie en Ukraine pourrait bien être un tournant décisif dans l’histoire de l’UE.

« Dans un pays attaqué sans raison, certains pourraient penser qu’il est impossible, improbable ou trop lointain de parler d’une Ukraine libre et pacifique dans l’Union européenne. Mais l’Europe vise à rendre possible l’impossible, tout comme l’Ukraine », a déclaré von der Leyen.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Raf Casert, Associated Press