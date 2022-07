L’UE et l’ONU tiennent leur premier dialogue de haut niveau et soulignent leurs liens

NATIONS UNIES (AP) – Le président de la Commission européenne et le chef des Nations unies ont ouvert jeudi le premier dialogue de haut niveau UE-ONU en déclarant que la nécessité de travailler ensemble est essentielle, en particulier à un moment où la guerre en Ukraine a créé une crise alimentaire et alimentaire mondiale. crise de l’énergie.

Ursula von der Leyen, chef de l’exécutif de l’UE, a déclaré avant le début de la réunion au Greentree Estate à Long Island à New York qu’elle arrive “à un moment crucial” car “le monde est à un point d’inflexion majeur” et le système mondial, « avec les Nations Unies en son centre, est en jeu ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le multilatéralisme était plus que jamais nécessaire pour faire face à la reprise après la pandémie de COVID-19, “une urgence climatique dramatique”, et la multiplication des conflits.

António Guterres a notamment cité “l’impact dramatique de l’invasion russe en Ukraine qui a conduit, indépendamment des souffrances du peuple ukrainien, à une terrible crise également alimentaire, énergétique et financière”.

Il a déclaré que ce dont nous avons besoin n’est pas n’importe quel type de multilatéralisme, mais “un multilatéralisme en réseau”. Le partenariat UE-ONU « est un pilier fondamental de ce multilatéralisme en réseau », a-t-il déclaré.

Von der Leyen a averti que “la guerre de la Russie contre l’Ukraine nuit à l’ordre international et à l’économie mondiale”, menaçant la sécurité alimentaire et provoquant “une flambée des prix des combustibles fossiles dans le monde, avec des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance”. Elle a ajouté que “nous soutiendrons l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra”.

Von der Leyen a déclaré que l’UE et l’ONU “travaillent dur et se battent pour le système fondé sur des règles parce que nous savons que nous ne pouvons pas le tenir pour acquis”. La meilleure preuve, a-t-elle dit, est que l’UE et ses 27 pays membres sont les plus grands contributeurs financiers de l’ONU, fournissant 14 milliards d’euros par an.

The Associated Press