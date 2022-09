L’UE et les États-Unis remettent en question l’engagement de la Serbie dans l’UE après l’accord avec la Russie

L’Union européenne et les États-Unis ont remis en question lundi l’engagement proclamé par la Serbie de rejoindre le bloc des 27 nations européennes après que Belgrade a signé un accord avec Moscou promettant des “consultations” à long terme sur les questions de politique étrangère au milieu de la guerre de la Russie en Ukraine.

Les responsables serbes ont signé l’accord la semaine dernière à New York avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, où la plupart des délégations occidentales ont évité le plus haut diplomate russe lors de l’invasion de l’Ukraine par le pays.

Le ministère serbe des Affaires étrangères a cherché à minimiser l’importance de l’accord signé, affirmant qu’il s’agit d’un accord “technique” et lié aux relations bilatérales et non aux questions de sécurité.

Bien que la Serbie ait déclaré qu’elle soutenait l’intégrité territoriale de l’Ukraine, son gouvernement de droite a refusé à plusieurs reprises de se joindre aux sanctions occidentales contre l’allié slave de la Russie. L’alignement des politiques étrangères sur l’UE est l’une des principales conditions préalables à l’adhésion au bloc des 27 nations, mais la Serbie a de plus en plus défié les appels à le faire.

La nouvelle de l’accord a suscité de vives critiques de la part des responsables européens et américains.

Le porte-parole de la Commission européenne, Peter Stano, a averti lundi que les relations de la Serbie avec la Russie ne pouvaient pas être “comme d’habitude” dans les circonstances actuelles où Moscou viole la Charte des Nations Unies avec ses forces armées commettant des atrocités en Ukraine.

“C’est un signe très clair de leur intention de renforcer leurs liens, de renforcer davantage les relations entre la Serbie et la Russie et cela soulève de sérieuses questions”, a-t-il déclaré. “Nous prenons cela très au sérieux et nous suivons cela.”

L’ambassadeur américain Christopher R. Hill a déclaré qu'”un alignement plus poussé avec la Russie est un pas dans la mauvaise direction et contraire aux aspirations européennes déclarées de la Serbie”.

“Les États-Unis estiment qu’aucun pays ne devrait étendre sa coopération avec la Russie alors qu’elle poursuit sa guerre d’agression contre l’Ukraine”, a déclaré Hill dans un communiqué à l’Associated Press. “La nouvelle de cet accord signé avec la Russie est surprenante et contraste fortement avec d’autres réunions constructives à New York avec des responsables serbes.”

Sous le règne de 10 ans du leader populiste serbe Aleksandar Vucic, un ancien ultranationaliste, la Serbie s’est progressivement éloignée de ses objectifs proclamés par l’UE et a établi des liens politiques étroits avec la Russie.