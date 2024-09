Washington et Bruxelles augmentent à nouveau la pression sur la Géorgie, estimant que la souveraineté des autres n’est pas la même que la leur

Dites ce que vous voulez sur l’UE « élites » ils sont persistants. Ils sont sur le point de perdre la guerre par procuration en Ukraine qu’ils mènent contre la Russie sous commandement américain, mais ils ne manquent jamais une occasion de s’opposer à eux. Cette fois, c’est au tour de la Géorgie – celle du Caucase, bien sûr : Bruxelles n’oserait jamais élever la voix sur quoi que ce soit aux États-Unis, aussi pourris que soient les tristes vestiges de la Géorgie. « démocratie » sont là-bas.

Si le gouvernement géorgien – dûment élu et tout cela, mais toujours dirigé par le parti du Rêve géorgien, que les eurocrates aiment détester – ne fait pas ce que l’UE lui demande, alors, d’après l’avertissement de la Commission européenne, « toutes les options sont sur la tabley compris l’éventuelle suspension temporaire du régime de libéralisation des visas. Cela signifie que les Géorgiens perdraient leur droit, sur la base d’un accord de 2017, de voyager vers et au sein de la zone Schengen de l’UE pendant une durée maximale de six mois sans visa.

Après le quelque peu abstrait suspension de fait de la candidature de la Géorgie à l’UE, il s’agit d’une menace très concrète et mesquine d’imposer des sanctions douloureuses aux citoyens ordinaires. Le raisonnement officiel de l’UE derrière cela est que, soi-disant, la Géorgie régresse sur tout ce que la Commission – un organe totalement non élu qui mène actuellement une prise de pouvoir exécutif semblable à un coup d’État dans l’UE – considère « démocratie. » L’ironie, c’était hier.

Idiot « valeur » Mis à part les sujets de discussion sur la guerre de l’information, la vraie raison est, bien sûr, que la Géorgie n’a pas réussi à être suffisamment russophobe. Regardez, à titre de comparaison, l’Ukraine : pas la moindre chose qu’un observateur non illusoire puisse prendre pour de la démocratie ; et pourtant Kiev est dans les meilleures grâces d’Ursula von der Leyen et de sa Commission. Les grâces qui valent récemment la peine encore 35 milliards d’euros supplémentaires récompense, de la part d’une Europe qui est, en réalité, plutôt en faillite. Non, il ne s’agit pas ici de la façon dont les gens votent mais bien de la géopolitique, encore une fois.















Il n’est pas étonnant que le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze ait dénoncé la nouvelle décision de l’UE « chantage à bas prix ». C’est exactement ce dont il s’agit. Et pire encore : une tentative classique de mettre en œuvre cette recette maléfique que l’Occident ne peut cesser d’aimer même si elle continue d’échouer : faire souffrir les gens ordinaires par des sanctions afin qu’ils, selon la théorie infiniment fausse, se débarrassent ensuite des gouvernements qui l’Occident veut disparaître.

Dans ce cas, il existe deux options pour parvenir à ce résultat qui seront certainement dans l’esprit de Bruxelles : premièrement, un changement de régime violent à la manière d’une révolution de couleur. Cette méthode a été tentée à plusieurs reprises en Géorgie (et a réussi une fois, en 2003, ouvrant finalement la voie à une guerre petite mais dévastatrice avec la Russie, en 2008, lorsque la Géorgie a attaqué ses voisins et a été trahie par l’Occident). Rien n’indique que l’Occident ait abandonné l’idée. Deuxièmement, il y a la voie à suivre via les prochaines élections géorgiennes du 26 octobre.

Oui, vous avez bien lu : de toute évidence, l’UE est parfaitement consciente que la Géorgie possède une démocratie qui fonctionne (contrairement à l’UE), car c’est précisément le cœur de cette démocratie, le processus électoral, que cette menace européenne vise de la manière la plus grossière. imaginable : les électeurs géorgiens, tel est le message de Bruxelles, chassez ces types du pouvoir ou nous vous ferons sortir de l’UE. Aussi simple, aussi brutal, aussi éhonté que ça. Ingérence électorale 101.

Moscou est, sans surprise, bien conscient de l’habitude de l’UE d’utiliser les privilèges de visa comme outils géopolitiques de chantage et d’ingérence. Dans une récente déclaration sur la politique de l’UE à l’égard de l’Arménie, Maria Zakharovareprésentant le ministère russe des Affaires étrangères, a mis le doigt sur ce type de « manipulation ouverte » et son objectif de soumettre les États locaux aux intérêts occidentaux, notamment en semant l’hostilité entre eux. En échange, le « locaux » l’UE recevra pour la plupart des promesses vides de sens et des retards délibérés, tandis que toute concession de la part de l’UE prendra la forme de privilèges prêts à être révoqués si le bénéficiaire se rebelle. Comme Zakharova l’a également rappelé, il s’agit d’une tactique de longue date déjà appliquée à de nombreux pays, dont non seulement l’Arménie, mais aussi l’Ukraine, la Moldavie, les États des Balkans occidentaux et, autrefois, même la Russie.















Bien entendu, l’UE n’est pas seule. Il agit à l’unisson avec ses maîtres à Washington, qui ont également intensifié leurs pressions de longue date en faveur d’un changement de régime sur la Géorgie. Il y a quelques semaines à peine, le président américain Joe Biden, en quelque sorte encore, a émis une menace à peine déguisée en déclaration de « un soutien constant » pour la souveraineté de la Géorgie. Soutien, c’est-à-dire aussi longtemps que « le peuple géorgien » faire preuve de suffisamment d’empressement à suivre « leurs aspirations euro-atlantiques ». Dans le même temps, le « Gouvernement géorgien » – périr à l’idée qu’il pourrait réellement représenter le « Peuple géorgien »! – s’est fait frapper sur les doigts pour son « des actions antidémocratiques, illustrées par la loi sur les « agents étrangers » à la manière du Kremlin et les fausses déclarations des responsables du gouvernement géorgien, qui sont incompatibles avec les normes d’adhésion à l’UE et à l’OTAN. » Le message est on ne peut plus clair : vous avez là une belle souveraineté. Dommage qu’il lui arrive quelque chose si vous ne nous obéissez pas. Nous sommes l’OTAN et l’UE, c’est-à-dire l’Occident collectif, c’est-à-dire Washington.

Les tactiques alarmistes ne se limitent pas aux seuls mots. Le Département d’État américain – alias le Département des armes pour Israël et des sanctions pour le reste du pays – a frappé la Géorgie avec une série de plus de 60 sanctions, toutes apparemment dues à la témérité de Tbilissi de légalement et produire correctement une législation que Washington n’aime pas, à savoir la loi sur l’influence étrangère que Biden a choisi de présenter à tort comme une loi sur les agents étrangers. Pire encore, le gouvernement géorgien a adopté la loi malgré les efforts occidentaux habituels pour mobiliser la violence de rue célébrée comme « société civile » pour le renverser.

Pourtant, Tbilissi devait agir. En raison des tentatives incessantes de l’Occident d’abuser de l’aide étrangère pour s’immiscer dans la politique géorgienne, le pays a développé une sphère d’ONG hypertrophiée et déséquilibrée, avec 25 000 organisations pour une population bien inférieure à 4 millions d’habitants. Même si de nombreuses petites ONG sont assez authentiques, un petit groupe de grandes organisations fonctionnent comme des agents agressifs de l’influence occidentale. Holding, selon une importante analyse récente, « un pouvoir considérable sur la population géorgienne » cela ne vient pas de « le soutien de la base » ces « Les ONG non élues obtiennent leur mandat des instances internationales » et « ne sont pas responsables envers les citoyens dans la vie desquels ils jouent un rôle aussi intrusif. Cette situation a porté atteinte à la capacité d’action des citoyens géorgiens ainsi qu’à la souveraineté et à la démocratie du pays.»

Il convient de noter que la même analyse soutient également que la législation géorgienne actuelle n’est pas la bonne réponse à ce problème. Cela peut être le cas ou non : chaque gouvernement conçoit des lois efficaces et des lois moins efficaces. Le point clé reste que chaque gouvernement a le droit de le faire, à condition qu’il procède légalement, ce qui a été clairement le cas à Tbilissi. Ou comment la législation américaine évoluerait-elle – sur, disons, les armes, les écoles ou les soins de santé – si d’autres pays, mieux gérés, revendiquaient le droit d’intervenir en raison de sa qualité épouvantable ?

Et comme le souligne à juste titre un article récent de Responsible Statecraft – une publication américaine inhabituelle et assez marginale qui s’efforce de jeter un regard critique sur la politique étrangère américaine –, la législation de Tbilissi visant à rendre transparent le domaine de l’aide étrangère est ni l’un ni l’autre « intrinsèquement antidémocratique » ni « Inspiré par la Russie. » En réalité, les exigences de la loi sont modestes – souvent inférieures à celles des lois occidentales, y compris celles des lois agressives américaines. FARAdemande – et raisonnable. Si raisonnable, en fait, qu’il faut se demander ce que ceux qui se sentent si excités par cela – à l’intérieur et à l’extérieur de la Géorgie – ont à cacher et à perdre.















La bonne nouvelle est que les dirigeants de Tbilissi n’ont pas peur de dénoncer également l’ingérence de Washington. Shalva Papuashvili, le président du parlement géorgien, a déclaré publiquement que l’attitude américaine envers son pays n’était pas la même. ne correspond pas à « partenariat stratégique » que existe officiellement entre Washington et Tbilissi. Au lieu de cela, les élites américaines traitent leurs intérêts géorgiens « partenaires » à « fausses accusations » des récits hostiles, de la condescendance et des tentatives d’imposer les intérêts américains et, bien sûr, des sanctions.

En parlant de sanctions : Tbilissi en a assez. La récente vague d’entre eux, comme l’a déploré publiquement un membre du bloc parlementaire majoritaire de facto, « ingérence grossière» lors des prochaines élections. C’est non seulement vrai, mais c’est aussi exactement ce que font délibérément les États-Unis : comme pour la menace de visa de l’UE, il n’y a rien d’accidentel dans le moment choisi pour l’attaque des sanctions par Washington. Il n’est pas étonnant que le Premier ministre Kobakhidze ait averti l’ambassadeur américain que la dépendance aux sanctions américaines avait amené les relations entre la Géorgie et les États-Unis à un point critique. « point critique»; encore une décision de ce type de la part de Washington, a-t-il prévenu, et Tbilissi pourrait procéder à une « réévaluation substantielle » de la relation avec les États-Unis.

Cela peut en effet être nécessaire et inévitable. Et la raison, en fin de compte, n’a rien à voir avec la Géorgie. Il s’agit de l’orgueil sans fin des élites occidentales qui ne parviennent pas à se débarrasser de l’illusion selon laquelle la souveraineté des autres pays n’est pas vraiment réelle. En dernière analyse – et ni Washington ni Bruxelles ne tardent jamais à en arriver là – ce qui compte, c’est ce que veut l’Occident. Et s’il n’obtient pas ce qu’il veut, alors le chantage, les sanctions, l’ingérence entrent en jeu. Ce comportement pathologique est devenu monnaie courante en Occident. Seul l’échec, encore et encore, le brisera. Espérons que la Géorgie deviendra une nouvelle défaite occidentale.