L’Union européenne et les États-Unis préparent le terrain pour leur rapprochement diplomatique tant attendu.

Après quatre années tumultueuses remplies de menaces, d’insultes et de renversements venant du sommet de l’administration de Donald Trump, Bruxelles et Washington préparent un programme commun pour faire face aux défis transfrontaliers tels que le changement climatique, la fiscalité numérique et la pandémie de coronavirus.

John Kerry, l’envoyé spécial américain pour le climat, et Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, se sont déjà rendus à Bruxelles, rencontrant des hauts fonctionnaires et déclarant ouvertement leur intention de renforcer la coopération.

« Je sais que ces dernières années ont mis à rude épreuve et testé la relation transatlantique. Mais les États-Unis sont déterminés à se réengager avec l’Europe, à vous consulter, à regagner notre position de confiance et de leadership », a déclaré le président Joe Biden en février. .

Biden est devenu cette semaine le premier président américain à s’adresser – virtuellement – aux 27 dirigeants de l’UE lors d’un sommet européen après avoir accepté une invitation du président du Conseil européen, Charles Michel. Barack Obama et George Bush avaient déjà participé à des sommets spécifiques UE-États-Unis, mais n’avaient jamais pris part aux conversations privées du Conseil européen.

L’accueil exceptionnellement chaleureux dont Biden, Kerry et Blinken ont bénéficié dans la capitale belge révèle à quel point l’Europe attendait désespérément l’arrivée d’un nouveau locataire à la Maison Blanche.

L’agenda international de l’UE dépend entièrement du fonctionnement du système multilatéral et ne peut progresser sans l’aide active, ou du moins le consentement tacite, de son plus proche et plus grand allié sur la scène mondiale.

Suite à la décision de Donald Trump de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien, que les Européens considèrent comme l’une de leurs plus grandes réalisations diplomatiques à ce jour, l’existence même de l’accord a été mise en doute. En conséquence, l’Iran a recommencé à enrichir de l’uranium, atteignant 20% de pureté plus tôt cette année, le niveau le plus élevé depuis la conclusion de l’accord de 2015.

La détérioration rapide des relations avec l’Iran a démontré à quel point le rôle essentiel et irremplaçable de l’Amérique est toujours sur la scène mondiale, un rôle sur lequel l’Europe compte pour faire avancer ses objectifs.

« Le cœur battant de la coopération mondiale »

«Aujourd’hui, après quatre années difficiles, Bruxelles et Washington parlent enfin à nouveau la même langue. C’est la langue de la coopération dans les affaires internationales», a proclamé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dans le discours d’ouverture d’une conférence de trois jours. événement organisé par la Chambre de commerce américaine auprès de l’UE.

«Il est temps que l’Atlantique redevienne le cœur battant de la coopération mondiale».

Se décrivant comme une « atlantiste convaincue », la présidente von der Leyen a exhorté ses homologues à s’entendre sur une « feuille de route transatlantique vers la neutralité climatique » et un « nouveau règlement transatlantique pour l’économie numérique » fondé sur des valeurs communes.

« Si nous réussissons, nous pourrions placer la barre pour le reste du monde », a-t-elle prédit.

Le rapprochement a déjà permis une percée importante: début mars, l’UE et les États-Unis ont convenu de suspendre tous les tarifs liés aux différends Airbus et Boeing. Les deux alliés se sont accusés pendant des années de subventionner illégalement leurs géants de l’aérospatiale respectifs.

«C’est un signe très positif qu’à la suite de la conversation entre le président Biden et le président von der Leyen il y a à peine dix jours, ils ont accepté cette suspension de quatre mois à ce sujet. C’est donc la première étape», a déclaré Susan Danger, PDG de la AmCham à l’UE.

« La prochaine étape consisterait en effet à prendre des mesures sur les tarifs sur l’aluminium, de préférence en les suspendant complètement, mais en accordant certainement une exemption à l’UE. »

Une autre preuve de l’amitié renouvelée est venue lorsque l’UE et les États-Unis, ainsi que le Royaume-Uni et le Canada, ont synchronisé les sanctions contre un petit groupe de responsables chinois soupçonnés d’être impliqués dans les sanctions relatives aux droits de l’homme contre la minorité ouïghoure au Xinjiang.

Pékin a immédiatement riposté en sanctionnant dix citoyens européens, dont cinq membres du Parlement européen et trois législateurs nationaux. L’attaque directe contre les législateurs démocratiquement élus a stupéfié Bruxelles et a servi d’aperçu de jusqu’où la Chine est prête à aller si l’UE décide de suivre l’exemple de Washington.

« Lorsqu’un pays, que ce soit la Chine ou n’importe qui d’autre, [is] ne respectant pas les règles, nous avons l’obligation de nous tenir debout. Et nous le faisons beaucoup plus efficacement lorsque nous le faisons ensemble dans la solidarité », a déclaré le secrétaire Blinken à Euronews quelques jours après l’annonce des sanctions.

La géopolitique de l’autonomie

Les États-Unis et l’Union européenne sont désormais confrontés à d’énormes attentes pour redémarrer leur partenariat vieux de plusieurs décennies et produire des résultats tangibles. Mais alors que les deux parties attendent avec impatience des jours meilleurs, des désaccords majeurs sur des questions clés devraient refaire surface une fois que l’euphorie après l’inauguration de Biden s’est dissipée.

Les affrontements sur les dépenses de défense, les déficits commerciaux, la réglementation des grandes technologies et les relations avec la Chine et la Russie continueront à figurer en bonne place – et souvent inconfortablement – dans l’agenda transatlantique des années à venir.

En fait, la décision coordonnée contre Pékin est intervenue trois mois seulement après que l’UE ait signé un accord d’investissement historique avec la Chine. La signature, qui a eu lieu au cours des derniers jours de la présidence allemande du Conseil de l’UE, a été rapidement critiquée par l’administration Biden, ainsi que par les députés européens et les ONG de défense des droits de l’homme, qui ont déploré l’absence de dispositions relatives aux droits du travail dans le texte. . La ratification de l’accord ne tient qu’à un fil après les sanctions chinoises.

Les partisans de l’accord, cependant, ont fait valoir qu’il s’agissait d’une étape nécessaire, voire inévitable, pour aider le bloc à concevoir et à suivre sa propre voie sur la scène mondiale, quelque part entre Washington et Pékin.

Se détacher de l’alliance transatlantique pour poursuivre une voie alternative aurait été proche du sacrilège il y a quelques années. Mais l’agitation et la déception dont les Européens ont été témoins pendant les années Trump ont levé le voile sur un débat sur l’indépendance et l’autosuffisance.

Cue l’éruption de la soi-disant autonomie stratégique.

Le concept, né dans les murs de l’Élysée, reste à définir par consensus, mais fait largement référence à la nécessité de redresser la souveraineté européenne tout en diminuant la dépendance vis-à-vis des partenaires internationaux, principalement les États-Unis. En d’autres termes, l’UE veut se dissocier du cycle électoral instable de l’Amérique.

L’autonomie stratégique a été initialement présentée comme un concept abstrait, un objectif lointain pour motiver le bloc à être plus ambitieux. Mais une poussée concentrée des responsables français a élevé la discussion au plus haut niveau. Lorsque Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission européenne fin 2019, elle a déclaré que sa Commission serait géopolitique.

« Nous devons être ambitieux, stratégiques et affirmés dans la manière dont nous agissons dans le monde », a-t-elle déclaré en son ordre du jour comme alors candidat.

Le débat s’est accéléré pendant la pandémie de coronavirus, lorsqu’il est devenu douloureusement clair que l’UE, après des années d’externalisation, manquait d’une grande partie de la capacité de production nécessaire pour garantir l’approvisionnement en articles médicaux essentiels, tels que les masques faciaux. Le concept a été contesté par plusieurs États membres, qui le considèrent soit trop ambigu, soit trop dangereux pour l’alliance UE-États-Unis.

« Les événements mondiaux, y compris la crise actuelle, marquent un tournant dans le débat sur la nécessité pour l’UE et ses États membres d’avoir la capacité de prendre et de mettre en œuvre des décisions autonomes, de préférence en coordination avec ses partenaires mondiaux, mais sans être compromis par dépendances unilatérales », a fait valoir un récent document officieux signé conjointement par les premiers ministres de l’Espagne et des Pays-Bas.

Les huit pages document a mentionné 19 fois l’autonomie stratégique et abordé des domaines tels que la politique industrielle, le marché unique, l’innovation, la fiscalité, la défense et le rôle international de l’euro. Il a appelé à des «mécanismes décisionnels efficaces» à Bruxelles en remplaçant la règle de l’unanimité, qui s’applique toujours aux décisions relatives aux affaires étrangères, par une majorité qualifiée.

L’étrange alliance entre les deux pays, qui étaient en désaccord lors des négociations du fonds de relance de 750 milliards d’euros, a montré que, loin d’être terminé, le débat est appelé à se poursuivre, quelle que soit l’issue du nouveau chapitre de l’alliance transatlantique.

« L’Union européenne doit être un acteur mondial, avec la capacité de décider et d’agir pour elle-même afin de sauvegarder ses intérêts publics », ont écrit Pedro Sánchez et Mark Rutte.

« L’autonomie stratégique doit être un moyen pour cela, pas une fin en soi. »