L’UE et les États-Unis entament des pourparlers qui pourraient mettre fin aux tarifs sur l’acier imposés sous Trump

LONDRES – L’Union européenne et les États-Unis doivent entamer des pourparlers pour aborder les tarifs sur l’acier imposés par Washington DC sous la présidence de Donald Trump.

Dans une déclaration commune lundi, le représentant américain au commerce et la Commission européenne ont déclaré qu’ils étaient « déterminés à s’engager rapidement dans ces discussions pour trouver des solutions avant la fin de l’année qui montreront comment les États-Unis et l’UE peuvent faire face à la capacité excédentaire, assurer le long -la viabilité à terme de nos industries de l’acier et de l’aluminium et renforcer notre alliance démocratique. «

Un porte-parole de la Commission européenne a ajouté: « Notre objectif commun est de mettre fin au différend de l’OMC ».

Les États-Unis ont imposé un tarif de 25% sur l’acier européen et de 10% sur l’aluminium en juin 2018 pour des raisons de sécurité nationale.

L’UE a contesté cette décision depuis le début et après de multiples tentatives infructueuses pour parvenir à un accord avec l’administration Trump, le bloc a décidé de porter l’affaire devant l’Organisation mondiale du commerce et d’imposer des mesures de rétorsion sur jusqu’à 6,4 milliards d’euros (7,78 milliards de dollars) de dollars américains. exportations.

Les produits ciblés par l’UE comprenaient le whisky Bourbon, le beurre d’arachide et le jus d’orange.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière heure et elle est mise à jour.