L’UE et les États-Unis demandent à la Macédoine du Nord d’aller de l’avant avec la candidature de l’UE

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – L’Union européenne et les dirigeants américains exhortent le parlement de la Macédoine du Nord à accepter une proposition française qui rapprochera le petit pays des Balkans de l’adhésion à l’UE et surmontera les objections de la Bulgarie.

“En ce moment critique de l’histoire européenne, marqué par l’agression injustifiable menée par la Russie contre l’Ukraine, faire avancer l’Albanie et la Macédoine du Nord sur la voie de l’UE est essentiel pour renforcer la cohésion et la résilience de l’ensemble du continent européen”, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, et a déclaré samedi le secrétaire d’État américain Antony Blinken dans un communiqué conjoint.

« Nous nous félicitons d’une proposition de compromis qui prend en compte les intérêts et les préoccupations de la Macédoine du Nord et de la Bulgarie sur la base du respect, de la confiance et de la compréhension mutuels. La décision souveraine du Parlement de Macédoine du Nord sera importante pour aller de l’avant », ont-ils déclaré.

« L’Union européenne et les États-Unis sont attachés à une coopération plus étroite dans les Balkans occidentaux. Assurer la stabilité et la prospérité et faire de leur avenir européen et euro-atlantique une réalité reste notre objectif commun », ont-ils ajouté.

La Macédoine du Nord est candidate à l’adhésion à l’UE depuis 17 ans. Le pays a reçu le feu vert pour entamer les négociations d’adhésion en 2020, mais aucune date n’a été fixée pour le début des négociations.

La Bulgarie a utilisé son pouvoir en tant que membre de l’UE pour bloquer l’adhésion de la Macédoine du Nord.

Les tensions politiques en Macédoine du Nord ont augmenté avec de violentes manifestations nocturnes depuis que le président français Emmanuel Macron a annoncé lors du sommet de l’OTAN à Madrid qu’il pensait qu’une “solution de compromis” avait été trouvée.

La proposition de Macron envisage des concessions des deux côtés. Le gouvernement de Skopje s’engagerait à modifier sa constitution pour reconnaître une minorité bulgare, protéger les droits des minorités et bannir les discours de haine, comme l’a demandé la Bulgarie, membre de l’UE depuis 2007.

Le dirigeant français a souligné que la proposition ne remettait pas en cause l’existence officielle d’une langue macédonienne, mais il a noté que, comme tous les accords, elle “repose sur des compromis et sur un équilibre”.

En Macédoine du Nord, le président Stevo Pendarovski et le gouvernement du Premier ministre Dimitar Kovacevski ont soutenu la proposition comme un compromis raisonnable. L’accepter “ne sera ni un triomphe historique, comme l’appellerait un camp, ni un échec ou une débâcle historique, comme le disent ceux de l’autre camp”, a déclaré Pendarovski.

Le gouvernement a souligné que la proposition ne mettait pas en danger les intérêts ou l’identité nationale. Mais le principal parti d’opposition de centre-droit, le VMRO-DPMNE, ainsi que d’autres, ne sont pas d’accord, affirmant que l’accord favorise les demandes bulgares qui remettent en question l’histoire, la langue, l’identité, la culture et le patrimoine de la Macédoine du Nord.

En Bulgarie, le gouvernement centriste du Premier ministre Kiril Petkov a été renversé lors d’un vote de censure le 22 juin. Un partenaire au pouvoir subalterne a quitté la fragile coalition quadripartite, décrivant la volonté de Petkov de lever le veto de la Macédoine du Nord comme une « trahison nationale ».

La Bulgarie a accepté la proposition française, qui nécessite désormais le soutien du parlement de la Macédoine du Nord. Une séance plénière n’a pas encore été programmée.

Konstantin Testorides, The Associated Press