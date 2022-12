L’UE et les Balkans occidentaux renforcent leur partenariat dans le cadre de la guerre en Ukraine

TIRANA, Albanie (AP) – Les dirigeants de l’UE et leurs homologues des Balkans occidentaux se sont réunis mardi pour des pourparlers visant à renforcer leur partenariat alors que la guerre de la Russie en Ukraine menace de remodeler l’équilibre géopolitique dans la région.

L’UE veut profiter du sommet d’une journée dans la capitale albanaise pour dire aux dirigeants d’Albanie, de Bosnie, du Kosovo, du Monténégro, de Macédoine du Nord et de Serbie qu’ils ont un avenir au sein du riche bloc économique et leur donner des signes concrets, plutôt que de simples promesses, que ils se joindront un jour.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, le plus haut diplomate de l’UE, Josep Borrell, n’a cessé de répéter que l’intensification de l’engagement du bloc avec les six nations est plus cruciale que jamais pour maintenir la sécurité de l’Europe.

Alors que les relations de l’Europe avec la Russie se détériorent davantage à cause de la guerre, les tensions se sont également intensifiées dans les Balkans et l’UE veut éviter d’autres foyers à proximité de ses frontières.

“Dans les Balkans occidentaux, plusieurs crises se profilent, et les partenaires ressentent l’impact immédiat néfaste de l’agression de la Russie contre l’Ukraine”, a déclaré Borrell le mois dernier. « Les ondes de choc de cette guerre frappent les Balkans occidentaux. Pour contrer cela, nous renforçons notre engagement car les Balkans occidentaux restent notre priorité géostratégique – la priorité géostratégique la plus proche et la plus importante.

Selon un projet de déclaration qui sera adopté lors du sommet, l’UE réitérera « son engagement total et sans équivoque envers la perspective d’adhésion à l’Union européenne des Balkans occidentaux » et appellera à une accélération des négociations d’adhésion avec les titulaires.

En retour, l’UE attend une solidarité totale de la part de ses partenaires des Balkans occidentaux et souhaite qu’ils soient pleinement alignés sur sa politique étrangère.

Ce point particulier a été problématique avec la Serbie, dont le président, Aleksandar Vucic, prétend vouloir faire entrer la Serbie dans l’Union européenne mais a cultivé des liens avec la Russie.

Bien que les représentants de la Serbie aient voté en faveur de diverses résolutions de l’ONU condamnant l’invasion russe de l’Ukraine, Vucic a refusé de condamner explicitement Moscou. Son pays n’a pas adhéré aux sanctions occidentales contre la Russie au cours de la guerre.

Bien que les progrès des six nations vers l’adhésion à l’UE aient stagné récemment, il y a eu quelques progrès au cours des derniers mois.

Cet été, l’UE a entamé des négociations d’adhésion avec l’Albanie et la Macédoine du Nord après des années de retard. Et la Bosnie a fait un petit pas de plus vers son adhésion au puissant bloc économique lorsque la commission a conseillé aux pays membres en octobre de lui accorder le statut de candidat malgré les critiques continues sur la façon dont la nation est dirigée.

Le Kosovo n’en est qu’à la première étape, avec la signature d’un accord de stabilisation et d’association. Il a déclaré qu’il demanderait le statut de candidat plus tard ce mois-ci.

Parmi les mesures concrètes à adopter à Tirana, un accord impliquant des opérateurs de télécommunications qui réduira les frais d’itinérance des données sera annoncé. Les discussions porteront également sur les effets négatifs sur la sécurité énergétique et alimentaire de la guerre de la Russie en Ukraine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà annoncé un soutien financier pour aider les pays des Balkans occidentaux à faire face aux pénuries et à la hausse des prix.

L’UE a admis pour la dernière fois un nouveau membre – la Croatie, qui fait également partie des Balkans – en 2013. Avant cela, la Bulgarie et la Roumanie ont adhéré en 2007. Avec le retrait du Royaume-Uni en 2021, l’UE compte désormais 27 pays membres.

Samuel Petrequin et Llazar Semini, The Associated Press