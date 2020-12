La Commission européenne La chef Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont fixé une autre date limite à leurs équipes de négociation pour conclure un accord commercial, laissant toutefois aux législateurs européens et britanniques un temps limité pour examiner et ratifier tout accord éventuel.

C’est la deuxième fois que les deux dirigeants tentent de sauver les pourparlers, poussant à un accord qui définira leurs relations futures après que le Royaume-Uni ait officiellement quitté le bloc en janvier. La semaine dernière, les deux parties ont donné jusqu’à dimanche pour résoudre leurs différends, notamment l’accès de la pêche de l’UE aux eaux britanniques, le champ de la concurrence pour les entreprises et la gouvernance. Cependant, les pourparlers à Bruxelles ont jusqu’à présent été infructueux, et si l’UE et le Royaume-Uni ne parviennent pas à conclure un accord avant la fin de la période de transition, le 31 décembre, ils échangeront aux conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). .

Pourtant, von der Leyen et Johnson semblent déterminés à «aller plus loin», attribuant une fois de plus tles négociateurs en chef du Brexit, Michel Barnier et son homologue britannique, David Frost, pour reprendre les négociations, «Même à ce stade tardif.»

«Malgré l’épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais aient été maintes fois manqués, nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire», ont déclaré les deux parties dans un communiqué conjoint après l’appel téléphonique de lundi. .

Bien que l’on ne sache toujours pas si cet effort supplémentaire pourrait conduire à une percée dans les négociations, le négociateur de l’UE a tweeté lundi que «Il est de notre responsabilité de donner aux pourparlers toutes les chances de succès.»

«Jamais auparavant un accord aussi complet (commerce, énergie, pêche, transports, coopération policière et judiciaire, etc.) n’avait été négocié de manière aussi transparente et en si peu de temps», poursuit son article.

Barnier Lundi matin, il a informé les ambassadeurs du bloc sur les progrès des négociations bilatérales lors d’une réunion du COREPER, au cours de laquelle, il a laissé entendre que le nombre de questions clés bloquant l’accord avait été réduit de trois à deux: la concurrence et la pêche.

« Cet accord est toujours possible », a déclaré le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit.