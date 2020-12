La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, enlève son masque facial alors qu’elle arrive pour un communiqué de presse à la suite d’une réunion téléphonique avec le Premier ministre britannique, à la Commission européenne à Bruxelles le 13 décembre 2020. | Olivier Hoslet / AFP via Getty Images

« Nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire », ont déclaré les dirigeants de l’UE et du Royaume-Uni.

Eh bien, pourriez-vous regarder cela: les négociations sur le Brexit sont toujours en cours.

La semaine dernière, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont fixé dimanche une date limite pour négocier les conditions de leur future relation. Dimanche n’a pas apporté d’accord. Mais il a offert – peut-être – quelques petites lueurs que le Royaume-Uni et l’UE pourraient être en mesure de conclure un pacte avant la véritable date butoir du 31 décembre.

Les deux parties vont donc continuer à y travailler. «Malgré l’épuisement après presque un an de négociations, malgré le fait que les délais aient été maintes fois manqués, nous pensons qu’il est responsable à ce stade de faire un effort supplémentaire», le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré dans un communiqué conjoint, publié dimanche.

Ce que cet «effort supplémentaire» implique n’est que pour les négociateurs de savoir, et si cela mènera réellement à une sorte de percée n’est pas très clair. Mais Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, a déclaré lundi qu’un «bon accord équilibré» était encore possible.

«Il est de notre responsabilité de donner aux pourparlers toutes les chances de succès», Barnier a tweeté lundi.

Johnson, dimanche, a déclaré que le Royaume-Uni et l’UE étaient encore très éloignés sur de grandes questions, mais «mais là où il y a de la vie, il y a de l’espoir, nous allons continuer à discuter pour voir ce que nous pouvons faire. Le Royaume-Uni ne renoncera certainement pas aux pourparlers. »

Le Royaume-Uni et l’Union européenne tentent depuis des mois de négocier un accord qui définira leur futur partenariat après le départ officiel du Royaume-Uni du bloc en janvier. S’ils ne parviennent pas à un accord d’ici le 31 décembre, le Royaume-Uni et l’UE commenceront à commercer selon les conditions de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui signifierait de nouveaux tarifs sur les marchandises échangées à travers le continent et pourrait entraîner d’autres perturbations dans des domaines tels que les voyages aériens et les transports.

Les deux parties veulent éviter ce résultat. Et peut-être, juste peut-être, la décision de continuer à parler est un signe qu’ils ont quelque chose à dire.

Un point de friction majeur est-il devenu un peu moins collant?

Trois grands points de friction ont retardé les négociations sur le Brexit: la pêche, la gouvernance et les aides et réglementations d’État, ou ce que l’on appelle des règles du jeu équitables.

L’égalité des chances est une question cruciale pour l’Union européenne, qui veut protéger l’intégrité de son marché unique. L’UE a insisté sur le fait que s’ils accordaient au Royaume-Uni un accord commercial très favorable – zéro tarif, zéro quota – que le Royaume-Uni ne devrait pas être en mesure de faire demi-tour et de saper l’UE en subventionnant des industries ou des entreprises, ou en abaissant normes environnementales ou du travail.

Mais le Royaume-Uni voit cela comme l’UE essayant de l’amener à suivre les règles du club qu’il vient de quitter. Le Brexit était censé donner au Royaume-Uni le pouvoir de récupérer sa souveraineté et de rétablir son propre régime commercial, et le Royaume-Uni a donc rejeté l’idée qu’il devrait continuer à respecter les réglementations et les normes de l’UE.

Le symbolisme de la question a éclipsé certaines des réalités pratiques du débat. Le Royaume-Uni a lui-même admis qu’il est peu probable qu’il s’écarte énormément des réglementations européennes, mais l’UE ne fait pas entièrement confiance au Royaume-Uni pour tenir sa parole. Cette méfiance a empêché toute sorte de compromis.

Mais cela pourrait changer. Selon certains rapports, les deux parties ont légèrement assoupli leurs demandes et tentent de trouver une solution qui donnera au Royaume-Uni la capacité de faire ce qu’il veut, mais donne également un recours à l’UE si le Royaume-Uni va trop loin.

Ils essaient de le faire en établissant un mécanisme qui permettrait à l’UE ou au Royaume-Uni de faire part de leurs préoccupations concernant toute divergence dans les réglementations du travail, de l’environnement ou autres, selon le Financial Times. Cela se concentrerait moins sur les règles réelles, mais sur le résultat – fondamentalement, si un changement de réglementation désavantageait réellement une partie en matière de commerce ou d’investissement.

Le Royaume-Uni semble maintenant prêt à accepter la nécessité d’une sorte de mécanisme pour se déclencher s’il y a «des divergences systémiques qui faussent le commerce et l’investissement», a déclaré Barnier lundi. Et du point de vue du Royaume-Uni, il ne serait pas automatiquement lié par les règles de l’UE, même s’il sait que tout changement radical n’est pas sans risque.

Marlene Wind, directrice du Centre pour la politique européenne à l’Université de Copenhague, a averti que nous ne savons pas avec certitude si le Royaume-Uni et l’UE se sont réellement rapprochés d’un accord. Mais elle a noté que cette solution pourrait donner à Johnson un peu plus de flexibilité pour vendre un accord sur le Brexit chez lui, en disant qu’il appartient au Royaume-Uni de décider de diverger, même s’il y a des conséquences.

«Si c’est quelque chose qui peut être vendu plus facilement au public, c’est peut-être là qu’ils peuvent se rencontrer», a déclaré Wind. « Mais bien sûr, ce ne sera pas un commerce sans friction dans le même sens. »

Le peu de don ici pourrait finir par aller très loin – même si maintenant l’UE et le Royaume-Uni devront se mettre d’accord sur ce qui constitue une violation des règles du jeu équitables et sur les sanctions ou solutions existantes pour remédier au déséquilibre.

Et l’UE et le Royaume-Uni sont apparemment toujours dans une impasse sur d’autres questions, notamment les droits de pêche. La question de la pêche est une question économique relativement mineure pour le Royaume-Uni et l’UE, mais elle a joué un rôle démesuré dans le débat.

La pêche représente un très petit pourcentage de l’économie britannique – comme l’a rapporté le New York Times, le grand magasin Harrods contribue plus chaque année à l’économie britannique – mais c’est une industrie politiquement importante, et elle est symboliquement liée à l’idéal du Brexit de récupérer la souveraineté, y compris sur les eaux britanniques.

Mais la pêche est également une industrie politiquement importante et symbolique dans certains États membres de l’UE qui souhaitent conserver l’accès aux eaux britanniques. Le président français Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu’il ne sacrifierait dans aucun accord le secteur de la pêche français.

Tout cela pour dire que c’est un sacré mille supplémentaire pour parvenir à un accord. Comme les experts me l’ont dit la semaine dernière, soit l’UE, soit le Royaume-Uni devaient redescendre un peu, ce qui donnerait à l’autre la permission de faire des compromis. C’est peut-être ce qui se passe maintenant. Mais il ne suffira peut-être pas de conclure un accord avant la date limite du 31 décembre.

Et plus l’UE et le Royaume-Uni continueront à parler, moins ils disposeront de temps pour mettre en œuvre un accord quelconque. Wind m’a dit qu’il y aurait probablement des perturbations dans les échanges, car les entreprises doivent s’adapter rapidement aux nouvelles règles et aux barrières commerciales. Mais les perturbations d’un Brexit sans accord seraient encore plus douloureuses. C’est pourquoi aucune des deux parties n’est encore prête à s’en aller.