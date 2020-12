Les négociations commerciales post-Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni ont atteint un point de crise lundi avec l’issue très incertaine et le risque d’un « no-deal » dommageable toujours en vie.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, et son homologue britannique, David Frost, ont travaillé tard dimanche à Bruxelles, se démenant pour conclure un accord après huit mois de discussions tendues.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a averti que les chances d’un accord n’étaient que de « 50-50 », tandis que des sources proches des pourparlers ont déclaré que les discussions étaient lentes et les attentes faibles.

La Grande-Bretagne a quitté l’UE le 31 janvier mais quittera le marché unique de l’UE à la fin de l’année après une période de transition initialement prévue pour donner le temps de nouer de nouveaux liens.

L’objectif des négociations est d’établir une relation commerciale avec des droits de douane nuls et des quotas nuls dans l’espoir d’éviter des perturbations majeures le 1er janvier.

Barnier et Frost devraient continuer à parler jusqu’à lundi et faire rapport à leurs patrons respectifs, la chef de l’UE Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Les deux dirigeants parleront par téléphone plus tard dans la journée.

Tous les regards sont tournés vers un sommet de l’UE jeudi, avec la perspective que tout accord – ou l’échec à en trouver un – sera soumis aux 27 dirigeants de l’Union à ce moment-là.

Une source proche des pourparlers a déclaré que la situation était « très difficile » et que les négociations en étaient à « leurs derniers jours utiles ».

« Nous sommes sur une voie très étroite et il est impossible de prédire le résultat », a expliqué la source.

Plusieurs sources ont déclaré que la question la plus difficile était de savoir comment garantir un commerce équitable dans les relations futures et établir un mécanisme de sanction rapide si l’une ou l’autre des parties devait revenir sur, par exemple, les normes environnementales ou sanitaires.

La Grande-Bretagne est très réticente à accepter un accord large et contraignant, le considérant comme une violation de sa souveraineté retrouvée après 47 ans d’adhésion à l’UE.

« En substance, si les pourparlers échouent maintenant, les deux parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur ce qui constitue un acte criminel et sur ce qu’il faut faire à ce sujet », a déclaré un diplomate européen.

– ‘Grande décision’ –

Johnson a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne « prospérera puissamment » quel que soit le résultat des pourparlers, mais il fera face à de graves turbulences politiques s’il ne peut pas conclure un accord.

« Johnson a une énorme décision à prendre dans les prochaines 48 heures », a déclaré Mujtaba Rahman du groupe Eurasia, un cabinet de conseil.

« Une majorité du Cabinet préférerait un accord pour limiter les perturbations aux frontières le 1er janvier, mais soutiendra le jugement du Premier ministre s’il choisit de ne pas faire d’accord », a-t-il déclaré.

Sans un accord, des droits de douane seraient prélevés sur les énormes volumes d’échanges entre le Royaume-Uni et le continent européen, à travers le tunnel sous la Manche et par bateau, à partir du 1er janvier.

Les voyageurs des deux côtés seraient également affectés par de nouveaux retards de passeport et des formalités administratives pour les résidents et les entreprises étrangers.

L’Irlande Martin a insisté sur le fait qu ‘ »un non-accord serait très préjudiciable à toutes les parties concernées, au Royaume-Uni, à l’économie irlandaise et même aux économies des États membres ».

« Il est très, très important que le bon sens prévale ici et qu’un accord soit conclu », a-t-il ajouté, soulignant le sommet de jeudi comme un moment critique.

La France, quant à elle, est considérée comme la plus réticente à faire des compromis parmi les Européens, prenant la ligne la plus dure contre le Royaume-Uni, en particulier sur les droits de pêche et la préservation des règles du commerce équitable.

Pour la deuxième fois en trois jours, le ministre de l’Europe, Clément Beaune, a averti dimanche que la France pourrait opposer son veto à un accord si les intérêts français n’étaient pas protégés.

L’avertissement a été considéré comme destiné à la fois à la Grande-Bretagne et aux partenaires de l’UE selon lesquels les craintes de Paris sont trop faibles à l’égard de Londres, notamment l’Allemagne.

