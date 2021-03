LONDRES – Le Royaume-Uni et l’Union européenne tentent de résoudre un différend sur les fournitures de vaccins Covid-19, peu de temps après que les responsables de l’UE ont annoncé des règles plus strictes sur les exportations de vaccins produits dans le bloc.

Le Royaume-Uni et l’UE ont été en désaccord ces dernières semaines, cette dernière se plaignant que Londres ne montre pas le même niveau de réciprocité dans la distribution des vaccins. L’UE a déclaré que depuis fin janvier, plus de 10 millions de doses produites dans l’UE sont allées au Royaume-Uni, mais que le Royaume-Uni n’en a exporté aucune en retour.

« Nous sommes tous confrontés à la même pandémie et la troisième vague rend la coopération entre l’UE et le Royaume-Uni encore plus importante. Nous avons discuté de ce que nous pouvons faire de plus pour garantir une relation mutuellement bénéfique entre le Royaume-Uni et l’UE sur Covid-19 », Le gouvernement britannique et la Commission européenne ont déclaré mercredi dans une déclaration commune.

« Compte tenu de nos interdépendances, nous travaillons sur des mesures spécifiques que nous pouvons prendre – à court, moyen et long terme – pour créer une situation gagnant-gagnant et élargir l’approvisionnement en vaccins pour tous nos citoyens », ont déclaré le Royaume-Uni et l’UE, ajoutant que les pourparlers se poursuivraient.

Au cœur du récent conflit se trouve le fait que l’UE a reçu beaucoup moins de vaccins que prévu d’AstraZeneca, ce qui met en péril son déploiement plus large.

La société pharmaceutique anglo-suédoise devait distribuer environ 90 millions de doses au premier trimestre, mais ce nombre a depuis été ramené à 30 millions de doses.