L’UE et le Royaume-Uni ciblent de hauts responsables iraniens pour la répression des manifestations

Les femmes iraniennes – et certains hommes – protestent contre les restrictions sévères imposées par le gouvernement à leur vie quotidienne depuis fin septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict de la République islamique.

BRUXELLES – L’Union européenne a imposé lundi des sanctions au ministre iranien de l’Intérieur et à plusieurs hauts responsables de la police et de l’armée pour leur rôle présumé dans la répression sécuritaire contre les manifestations antigouvernementales massives.

« L’UE condamne fermement la violente répression inacceptable des manifestants. Nous sommes aux côtés du peuple iranien et soutenons son droit de manifester pacifiquement et d’exprimer librement ses revendications et ses opinions », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, après que les ministres des Affaires étrangères du bloc ont approuvé les sanctions.