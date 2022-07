L’UE et le Maroc renouvellent leur accord sur la migration après les décès à la frontière espagnole

RABAT, Maroc (AP) – La Commission européenne s’est engagée vendredi à intensifier son travail avec le Maroc pour lutter contre les passeurs qui utilisent “de nouvelles méthodes extrêmement violentes” – une décision qui intervient deux semaines après la mort de 23 personnes à la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Melilla.

La commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson et le ministre espagnol de l’intérieur Fernando Grande-Marlaska ont rencontré le ministre marocain de l’intérieur Abdelouafi Laftit à Rabat pour discuter des événements du 24 juin, lorsque des centaines de migrants et demandeurs d’asile subsahariens ont tenté de franchir un poste frontière. et escalader une clôture frontalière jusqu’à Melilla. Outre les morts, quelque 150 agents des forces de l’ordre marocains et espagnols et plus de 70 civils ont été blessés.

“Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons coopérer davantage pour lutter contre les passeurs, prévenir une situation aussi violente et dangereuse que celle que nous avons connue il y a deux semaines”, a déclaré Johansson dans un message vidéo après la réunion.

Il n’y avait pas plus de détails sur ce qu’étaient exactement les nouvelles méthodes violentes utilisées par les passeurs, mais la Commission européenne a déclaré qu’elle renforcerait la coopération policière avec le Maroc, y compris avec des enquêtes conjointes.

Mustafa Baitas, porte-parole du gouvernement marocain, a déclaré jeudi que les événements à la frontière Nador-Mellila étaient “planifiés et orchestrés” d’une manière qui n’était pas typique des autres tentatives de prise d’assaut de la frontière espagnole.

À l’époque, les autorités marocaines ont déclaré que les migrants étaient morts à la suite d’une bousculade. Mais plusieurs organisations de défense des droits humains ont appelé à une enquête indépendante sur les décès et ont condamné les autorités des deux côtés de la frontière pour usage excessif de la force. Selon l’Association marocaine des droits de l’homme, 27 migrants sont morts, soit quatre de plus que les autorités marocaines n’ont signalé. On pense que de nombreuses victimes sont soudanaises, a-t-il tweeté.

“Le commissaire et les deux ministres se sont félicités de la commission d’enquête mise en place par le Conseil national marocain des droits de l’homme”, indique le communiqué de la Commission européenne. Les procureurs espagnols ont également annoncé la semaine dernière avoir ouvert une enquête sur le 24 juin.

Des vidéos montrant d’innombrables hommes noirs allongés sur le sol ce jour-là, certains immobiles et saignants alors que des officiers marocains se tenaient au-dessus d’eux, ont suscité l’indignation du public et la condamnation du chef des Nations Unies. D’autres images montraient des groupes d’hommes escaladant une clôture tout en lançant des pierres sur la police anti-émeute marocaine, puis s’effondrant au sol.

“Nous déplorons profondément la mort de ces migrants”, a déclaré Marlaska vendredi tout en qualifiant les événements “d’assaut violent contre nos frontières”.

Marlaska et Johansson ont félicité le Maroc pour son travail qui, selon la Commission européenne, a empêché 26 000 départs irréguliers et démantelé une centaine de “réseaux de trafic criminel”.

Renata Brito et Tarik El-barakah, The Associated Press