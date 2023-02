L’UE et le G-7 imposent des plafonds de prix sur les produits pétroliers russes

La dernière tentative de l’Occident d’intensifier sa guerre pétrolière contre la Russie pourrait provoquer une certaine dislocation du marché, mais certains analystes de l’énergie restent loin d’être convaincus que les restrictions constitueront un “événement transformateur”.

Une interdiction de l’UE sur les importations de produits pétroliers russes est entrée en vigueur le 5 février, à la suite de restrictions similaires sur l’apport de pétrole brut de l’UE, mises en œuvre le 5 décembre. Le Groupe des Sept pays industrialisés, l’Union européenne et l’Australie ont fixé vendredi un plafond pour le prix auquel les pays extérieurs à la coalition peuvent acheter du diesel russe transporté par voie maritime et d’autres produits pétroliers raffinés tout en bénéficiant des facilités de transport et financières occidentales.

La coalition de plafonnement des prix, composée de l’Australie, du Canada, de l’UE, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, cherche à épuiser le trésor de guerre du président russe Vladimir Poutine au milieu des hostilités en cours de Moscou en Ukraine.

L’UE et ses alliés du G-7 a dit la semaine dernière qu’ils avaient fixé deux plafonds de prix pour les produits pétroliers russes – l’un est un plafond de 100 dollars le baril pour les produits qui se négocient à un prix supérieur au brut, comme le diesel, et l’autre est un plafond de 45 dollars pour les produits pétroliers qui se négocient à un remise au brut.

Certains analystes ont averti que les mesures pourraient provoquer des “dislocations importantes du marché” et que l’embargo de l’UE était plus complexe et plus perturbateur que ce qui s’était passé auparavant.

Tout le monde ne partage pas cette évaluation.

“Il y a une hypothèse écrasante que ce sera une énorme perturbation pour tout. Je ne pense pas vraiment que ce sera un événement transformateur”, a déclaré lundi Viktor Katona, analyste principal du pétrole brut chez Kpler, à “Squawk Box Europe” de CNBC.

“Je ne pense pas vraiment que cela aura l’impact que beaucoup de gens peuvent imaginer, et le principal moteur de cela sera en fait la créativité humaine – et la recherche constante d’une nouvelle solution, d’une nouvelle chaîne d’approvisionnement ou d’un nouvel itinéraire », a déclaré Katona.

“Cela nous amènera essentiellement dans la même histoire que nous avions avec le plafonnement des prix du pétrole en décembre. Les gens s’attendaient à beaucoup de choses. En fin de compte, cela ne s’est jamais vraiment produit”, a-t-il ajouté.