L’UE et la Grande-Bretagne s’affrontent à nouveau dans le dernier conflit post-Brexit contre l’UE

«Lord Frost a expliqué que les mesures annoncées aujourd’hui, à la suite d’une notification officielle à la Commission plus tôt cette semaine, étaient des étapes techniques temporaires, qui continuaient largement les mesures déjà en place, pour donner plus de temps aux entreprises telles que les supermarchés et les opérateurs de colis pour s’adapter à et mettre en œuvre les nouvelles exigences du Protocole », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.