L’UE estime que l’Ukraine est « un pays très corrompu » – Politico — RT World News

La corruption généralisée en Ukraine pourrait entraver la candidature de Kiev à l’adhésion à l’UE, a déclaré lundi à Politico un diplomate d’Europe occidentale. Il a déclaré que les efforts du président ukrainien Vladimir Zelensky pour résoudre le problème avaient également alarmé Bruxelles.

L’Ukraine a demandé à devenir membre de l’Union européenne en février dernier et a obtenu officiellement le statut de candidat quatre mois plus tard. Bien que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devrait aborder la question de l’élargissement lors de son discours sur l’état de l’Union mercredi, et que le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, se soit engagé à admettre tous les pays candidats d’ici 2030, la candidature de l’Ukraine pourrait être paralysée par une corruption généralisée. .

L’Ukraine est un « pays très corrompu » » a déclaré à Politico un diplomate anonyme d’Europe occidentale. «Nous voulons donner un signal positif à l’Ukraine, mais des choses comme cette proposition visant à donner plus de pouvoir à l’Ukraine [Ukraine’s] intelligence [services] la corruption peut envoyer un mauvais message.















La proposition en question a été évoquée par Zelensky le mois dernier. À la suite d’une purge des responsables présumés corrompus du ministère ukrainien de la Défense, Zelensky a annoncé qu’il chargerait le Service de sécurité ukrainien (SBU) d’enquêter et de poursuivre les affaires de corruption, retirant ainsi le pouvoir d’enquête aux multiples agences anti-corruption du pays.

Le SBU rend compte uniquement à Zelensky. Des représentants des agences anti-corruption ukrainiennes existantes ont déclaré à Politico le mois dernier qu’en faisant du SBU le seul organisme autorisé à enquêter sur ces affaires, Zelensky se donne essentiellement le pouvoir de décider quels responsables corrompus poursuivre en justice et lesquels protéger.

Il existe un précédent à ces craintes, a déclaré le chef du Centre d’action anti-corruption (ACAC), Vitaly Shabounine. Oleg Tatarov, chef adjoint du bureau de Zelensky, faisait l’objet d’une enquête du Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU) l’année dernière, lorsque l’affaire a été inopinément transférée au SBU. « Il a été enterré là-bas » dit Shabounine. « Maintenant [Zelensky’s] Le bureau veut mettre cela en pratique.

EN SAVOIR PLUS:

Zelensky « sent » un affaiblissement du soutien occidental

L’Ukraine est classée depuis des années parmi les pays les plus corrompus au monde. Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, en 2022, le pays se classait 116e sur 180.

Outre les problèmes de corruption, les différends entre l’Ukraine et les pays européens sur l’agriculture pourraient également retarder la candidature de Kiev à l’adhésion. Les agriculteurs ukrainiens pourraient vendre moins cher que leurs homologues européens en exportant des céréales à bas prix, ce qui signifie que l’UE devra probablement réformer sa politique agricole commune si l’Ukraine doit être admise, a noté Politico.