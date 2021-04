Il a également déclaré qu’il n’y avait pas de demande de déménagement diplomatique synchronisé des expulsions de l’UE dans l’impasse entre la République tchèque, un État membre de l’UE et la Russie à la suite de l’accusation de Prague selon laquelle Moscou était impliquée dans l’explosion d’un dépôt de munitions en 2014.

Plus dangereux à cette époque, a déclaré Borrell, était le rassemblement des troupes russes, y compris les hôpitaux de campagne militaires, et «toutes sortes de guerres».

«Il s’agit du plus haut déploiement militaire de l’armée russe aux frontières ukrainiennes. Il est clair que c’est un sujet de préoccupation lorsque vous déployez beaucoup de troupes », a déclaré Borrell. « Eh bien, une étincelle peut sauter ici ou là. »

«Il y a plus de 150 000 soldats russes massés aux frontières ukrainiennes et en Crimée. Le risque d’une nouvelle escalade – c’est évident », a-t-il déclaré aux journalistes après la réunion.

Borrell a refusé de dire d’où il avait obtenu le numéro de 150 000 soldats russes, mais l’a appelé «mon chiffre de référence». C’est plus grand que l’estimation de 110 000 fournie par le ministre ukrainien de la Défense, Andriy Taran, mercredi.

Plus de 14000 personnes sont mortes en sept ans de combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine qui ont éclaté après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie en 2014. L’UE s’est fermement opposée à l’annexion, mais n’a rien pu y faire.

Les efforts pour parvenir à un règlement politique sont au point mort et les violations d’une trêve fragile sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières semaines dans le centre industriel oriental de l’Ukraine, connu sous le nom de Donbass.