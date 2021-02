Les pays de l’UE sont prêts à imposer de nouvelles sanctions à la Russie pour l’empoisonnement et l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny, a appris Euronews. Une décision politique est attendue dès la semaine prochaine.

Cette décision intervient après la visite largement critiquée de Josep Borrell, le chef des affaires étrangères de l’UE à Moscou.

La première série de sanctions de l’UE sur l’affaire Navalny a été introduit en octobre, visant six individus et une entité soupçonnés d’être impliqués dans l’empoisonnement du critique du Kremlin. Aucune autre mesure n’a été prise depuis son incarcération début février.

S’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question, des sources diplomatiques ont déclaré à Euronews qu’il y aurait probablement une décision politique sur le sujet lors du Conseil des affaires étrangères de la semaine prochaine.

La décision sera ensuite transmise aux équipes techniques pour préparer les listes d’individus russes qui seront ensuite envoyées aux ambassadeurs de l’UE pour examen et approbation. Le consensus entre les États membres contribue à accélérer le processus.

Dans le meilleur des cas, les sanctions pourraient être adoptées par les dirigeants européens lorsqu’ils se réuniront fin mars.

Acte Magnitsky

Bruxelles prévoit d’utiliser, pour la première fois, son régime de sanctions récemment établi, similaire à la loi Magnitsky en Amérique.

Ce mécanisme permet aux 27 États membres de sanctionner les personnes considérées comme responsables d’atteintes aux droits de l’homme par le gel des avoirs et les interdictions de voyager.

Cependant, des sources notent qu’il existe encore des différences concernant l’approche et la forme de ces sanctions, résultant des désaccords de longue date au sein du bloc sur la manière de gérer la Russie.

Des pays comme la Pologne et les pays baltes ont toujours défendu une position dure et ils souhaiteraient que le Conseil européen impose immédiatement des mesures restrictives.

D’autres, comme l’Allemagne, la France, la Grèce et Chypre, qui ont traditionnellement des liens plus étroits avec la Fédération de Russie, préfèrent éviter les solutions extrêmes et préféreraient mettre en place des sanctions tout en gardant les voies de communication ouvertes.

De plus, la Croatie et la Slovaquie envisagent un achat de Spoutnik V, le vaccin COVID-19 de Russie. La Hongrie utilise déjà le vaccin dans le cadre de sa campagne de vaccination.

Le projet Nord Stream 2, un gazoduc entre la Russie et l’Allemagne, qui est en voie d’achèvement, est une autre question épineuse dans l’agenda complexe UE-Russie, bien qu’aucun État membre ne l’ait jusqu’à présent soulevé au cours des discussions en cours.

Les décisions sur les affaires étrangères au niveau de l’UE exigent l’unanimité des États membres, ce qui ralentit souvent – ou empêche tout à fait – de prendre des mesures décisives.

L’année dernière, Chypre a bloqué les sanctions de l’UE contre la Biélorussie parce que le bloc a refusé d’agir de la même manière contre la Turquie pour ses activités en Méditerranée orientale. Les retombées de ce blocage, qui a fait la une des journaux internationaux, ont conduit à la mise en place du régime de type Magnitsky Act trois mois plus tard.

L’action sur Ankara est toujours une option, mais reste bloquée au niveau technique. Un changement d’attitude récent par le gouvernement de Recep Erdoğan, ainsi que l’investiture du président américain Joe Biden, a atténué le sentiment d’urgence.

Ni Chypre ni la Grèce ne devraient faire obstacle au processus russe.

« Les deux cas [Russia and Turkey] ne peut pas être directement liée, mais la solidarité de l’UE est une voie à double sens et les États membres qui demandent maintenant la solidarité, ne l’ont pas offerte lorsque d’autres en avaient besoin », a déclaré un diplomate à Euronews.

Sanctions mais aussi dialogue

La nouvelle série de sanctions fait suite à la visite controversée de Borrell à Moscou, qualifiée de « désastre complet » par les députés européens. Lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, Borrell a choqué certains lorsqu’il a déclaré publiquement que l’UE n’avait pas l’intention d’imposer de nouvelles sanctions.

L’intervention a été immédiatement critiquée. Borrell s’est corrigé plus tard et dit au Parlement européen que les sanctions étaient toujours possibles et qu’il présenterait sa propre proposition.

Les paroles de Borrell ont incité Lavrov à annoncer que la Russie était prêt à rompre les relations avec l’UE si de telles mesures punitives devaient être imposées.

Lavrov a suggéré que la décision de l’UE d’admettre des membres baltes et d’Europe de l’Est il y a 15 ans avait contribué au mauvais état actuel des relations.

Les sources diplomatiques ne partagent pas la pensée intransigeante de Lavrov.

« Nous voulons garder les canaux de dialogue ouverts et, bien sûr, il n’y a aucun désir de pousser davantage la Russie [in]aux bras de la Chine parce que la rupture des liens avec l’UE augmente [Russia’s] dépendance vis-à-vis de la Chine », a déclaré un diplomate européen.

En ce qui concerne Borrell, le responsable a déclaré qu’il y avait eu une déception et une surprise initiales avec sa performance, en particulier lorsqu’il n’a pas riposté lorsque Lavrov a condamné l’UE en tant que « partenaire peu fiable ».

Néanmoins, les ministres nationaux restent unis derrière le diplomate en chef de l’UE, ce qu’ils jugent nécessaire pour affronter ensemble le défi russe.

Le nouveau secrétaire d’État américain, Antony Blinken, participera à la réunion du Conseil Affaires étrangères de la semaine prochaine, après avoir accepté une invitation de Borrell. Les relations avec la Russie et la Chine seront les deux principaux sujets que les ministres européens aborderont avec son homologue américain.