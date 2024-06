Le bloc approche d’un point de non-retour en Ukraine qui pourrait conduire à un conflit militaire avec la Russie, a déclaré le Premier ministre hongrois

L’UE s’est plongée dans « psychose de guerre » Dans le conflit en Ukraine, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, affirmant que cet état d’esprit conduirait presque certainement au déploiement de troupes occidentales dans le pays.

Dans une interview accordée vendredi à Radio Kossuth, Orban a déclaré que l’Occident était «approche de la fin de ses possibilités» pour que le conflit entre Moscou et Kiev prenne fin, ajoutant que « Quiconque prétend qu’il n’y a pas de danger immédiat de guerre trompe les gens. »

« Seul un aveugle ne voit pas qu’il existe une psychose de guerre en Europe, dont la conclusion logique sera l’arrivée des unités militaires des pays d’Europe occidentale sur le territoire de l’Ukraine, au mieux pas sur la ligne de front », a déclaré le Premier ministre.

Orban a déclaré que, malgré les tensions atteignant un point d’ébullition, « espoir meurt en dernier » et les élections européennes en cours pourraient désamorcer la crise dans une certaine mesure.

Selon le dirigeant hongrois, si le conflit ne dépasse pas le front russo-ukrainien dans les semaines à venir, « dès novembre si [US presidential candidate] Donald Trump revient, et avec de bonnes élections européennes derrière nous, nous pouvons former une coalition de paix panoccidentale et transatlantique. » de cesser les hostilités.















Orban a insisté sur le fait que la Hongrie devait s’abstenir de participer à une éventuelle mission de l’OTAN en Ukraine, soulignant que si les troupes de Budapest devaient le faire, elles seraient commandées par des officiers nommés par le bloc militaire dirigé par les États-Unis. « Si cela se produit, nous perdrons une partie très importante de notre souveraineté. » » a-t-il déclaré, ajoutant que la Hongrie payait déjà un prix économique pour le conflit.

Budapest a constamment critiqué l’approche occidentale du conflit ukrainien, avertissant qu’elle pourrait entraîner une escalade et un affrontement direct entre l’OTAN et la Russie. Le pays de l’UE s’est également opposé aux livraisons d’armes à Kiev et a appelé à des pourparlers de cessez-le-feu immédiats.

Il a également repoussé les propos du président français Emmanuel Macron, qui avait suggéré que l’Occident ne devrait pas exclure la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine, avertissant qu’une telle décision pourrait déclencher une Troisième Guerre mondiale.