L’UE est confiante dans le revirement d’Orbán concernant l’octroi d’argent à l’Ukraine – POLITICO

BRUXELLES ― Budapest a signalé à l’UE qu’elle était prête à lever son opposition au financement de l’Ukraine ― alors que les négociations se poursuivent sur des édulcorants qui faciliteraient la chute du Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Selon plusieurs diplomates et responsables européens, Orbán est sur le point d’accepter un compromis pour utiliser l’argent du budget du bloc, même si un accord risque de ne pas répondre aux exigences qu’il a formulées à la suite de l’échec du sommet du mois dernier.

Orbán a bloqué en décembre un programme de financement de 50 milliards d’euros sur quatre ans en faveur de ce pays déchiré par la guerre – une décision qu’il a pu prendre car elle nécessitait le soutien unanime des 27 gouvernements de l’UE – ce qui a incité les dirigeants européens à envisager de rompre avec le principe sacré de l’Union européenne. l’unité et trouver un moyen de le contourner.

Mais depuis lors, les deux parties se sont retirées du gouffre et sont désormais engagées dans une danse délicate sur la manière de faire passer la décision lorsque Orbán et d’autres dirigeants se rencontreront à Bruxelles le 1er février.

Bien qu’il n’y ait toujours pas d’accord sur les concessions à offrir à la Hongrie en retour et sur ce qu’elle pourrait accepter, l’UE est désormais convaincue qu’un accord peut être conclu dans les prochaines semaines, selon les diplomates et les responsables qui se sont entretenus avec POLITICO le sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible des entretiens.

Appel de réveil

Alors qu’Orbán entre dans sa 18e année en tant que Premier ministre, il est devenu la plus grande épine dans le pied de l’UE, ce que l’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a fait que mettre davantage en évidence. Son soutien au président Vladimir Poutine, qu’il considère comme un ami, s’ajoute à des années de violation répétée des normes démocratiques de l’UE.

Mais à Bruxelles, on a le sentiment que cette fois-ci, l’UE a peut-être bluffé Orbán.

“Le sommet de décembre a été un signal d’alarme”, a déclaré un diplomate européen. “Plusieurs dirigeants ont réalisé ce que [Orbán] il s’agit vraiment de “.

Cela s’explique notamment par la conviction, dans les milieux bruxellois, que le Premier ministre hongrois a fait fausse route lorsqu’il s’agit de prendre l’UE en otage.

Il a souvent tenté de subordonner le soutien aux causes européennes au dégel des fonds retenus en raison du mépris des principes démocratiques par la Hongrie. En décembre, la Commission a débloqué 10,2 milliards d’euros, après quoi Orbán a approuvé l’ouverture par la Commission de négociations d’adhésion avec l’Ukraine – un long processus qui pourrait voir un jour le pays devenir membre de l’UE.

Mais la Commission a placé la barre haute pour toute somme supplémentaire, signalant que la Hongrie a un long chemin à parcourir avant de pouvoir recevoir sa part des fonds provenant d’une cagnotte destinée à aider les pays à se remettre du choc économique de la pandémie.

Chantage régulier

Bien qu’il y ait eu une certaine volonté à Bruxelles d’offrir à Orbán quelques concessions pour parvenir à un accord, la plupart des capitales nationales ont rejeté la tentative de la Hongrie de diviser le financement de l’Ukraine en tranches annuelles qui nécessiteraient une approbation unanime chaque année. Concrètement, cela donnerait à Orbán le pouvoir de bloquer chaque année le financement de l’UE en faveur de l’Ukraine – ou d’obtenir des concessions de Bruxelles pour qu’elle lève son veto.

« Il est très peu probable que les États membres acceptent une solution qui donne à la Hongrie la possibilité de faire l’objet d’un chantage régulier », a déclaré un deuxième diplomate européen.

Dans les milieux bruxellois, on croit que le Premier ministre hongrois a fait fausse route lorsqu’il s’agit de prendre l’UE en otage | Sean Gallup/Getty Images

Une autre idée qui circule pour adoucir la pilule d’Orbán impliquerait une révision à mi-parcours du financement, en 2025. Mais cette option, lancée par la Hongrie il y a quelques mois, est également considérée comme inacceptable parmi les plus fervents partisans de Kiev.

“Cela créerait le chaos si, dans 12 mois, nous nous réunissions à nouveau et décidions à l’unanimité si l’Ukraine allait obtenir la prolongation des fonds”, a déclaré un responsable du gouvernement national.

Ils ont souligné que cela va à l’encontre de la logique du budget septennal de l’UE, censé offrir stabilité et prévisibilité.

Un responsable de l’UE a indiqué qu’un compromis potentiel pourrait impliquer que l’exécutif européen rembourse à la Hongrie ses remboursements de taux d’intérêt sur les liquidités post-pandémiques.

Réclamer la victoire

La Commission envisage également l’introduction d’un « frein d’urgence » qui permettrait à tout pays s’opposant au financement de l’Ukraine de retarder les paiements et de retarder les discussions lors d’un sommet des dirigeants de l’UE. Mais cette option ne permettrait pas à un seul État membre d’opposer son veto aux paiements.

Le consensus est que tout compromis final devra inclure certaines concessions à la Hongrie – suffisamment pour permettre à Orbán de remporter la victoire chez lui.

“En décembre, il a déclaré qu’aucun argent du budget de l’UE n’irait à l’Ukraine”, a ajouté le premier diplomate de l’UE. “Si cela se produit, comment peut-il dire que c’est une victoire ?”

Deux diplomates ont indiqué qu’un deuxième veto au financement de l’Ukraine inciterait les capitales de l’UE à réclamer la procédure dite de l’article 7 pour suspendre le droit de vote de la Hongrie au Conseil européen.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et les principaux conseillers d’Orbán tentent toujours de trouver un compromis, tandis que le besoin de financement de l’Ukraine devient de plus en plus désespéré.

“L’aide financière est nécessaire pour traverser la période critique de la guerre avec un système financier stable et concentrer toutes les ressources internes possibles sur la défense”, a écrit le ministère ukrainien des Finances dans un communiqué. « Notre capacité financière est bien plus limitée qu’en Russie. Le soutien est donc essentiel pour égaliser nos chances.

Barbara Moens et Jakob Hanke Vela ont contribué au reportage.