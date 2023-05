L’UE espère que la Turquie sortira de l’élection présidentielle comme un ditz servile

La défaite d’Erdogan permettra à Bruxelles de continuer à diriger Ankara, en faisant des demandes en échange de vagues promesses

L’UE fait miroiter l’adhésion au bloc devant un autre pays candidat comme s’il s’agissait d’une bague de fiançailles. Un qui a désespérément besoin d’une évaluation indépendante de sa vraie valeur.

Les électeurs turcs sont séduits par des visions de l’intégration de l’Union européenne dans le feu d’une élection dont le premier tour était si proche qu’il se dirige maintenant vers un second tour le 28 mai. Et le candidat de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu, parle comme s’il le choisissait plutôt que le titulaire Le président Recep Tayyip Erdogan conduira alors la Turquie à vivre enfin heureuse pour toujours dans les bras de Bruxelles. « Notre objectif principal est l’adhésion à l’Union européenne. Bien sûr, nous voulons faire partie du monde civilisé », Kilicdaroglu a déclaré le mois dernier. « Nous répondrons au désir de démocratie des gens. C’est le plus grand changement et il ne sera pas seulement vu ici en Turquie, mais par le monde entier », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré à Deutsche Welle dans une interview, ajoutant qu’il « Tournez-vous vers l’ouest ».

Il n’y a rien de mal à s’améliorer quand on le fait soi-même. Même les soi-disant bastions occidentaux de la liberté ont un long chemin à parcourir pour correspondre à l’image irréaliste qu’ils projettent d’eux-mêmes en tant que supermodèles de la démocratie. Mais l’opposition turque parle comme si elle était prête à donner au pays un lifting, un lifting des fesses, de nouvelles facettes dentaires (facilement disponibles en Türkiye, apparemment), ainsi qu’une augmentation des effectifs en Double D juste pour que Bruxelles le trouve plus attrayant. Maintenant, pourquoi penseraient-ils que cela ferait tourner la tête à Bruxelles ? Parce que l’UE ne cesse de le dire.

« Quelles que soient les décisions politiques après les élections, si les décisions vont dans le sens de l’ouverture du pays à la démocratie et à l’État de droit, si nous voyons des réformes dans le système judiciaire, ce que nous réclamons depuis longtemps, alors nous devrait commencer à parler, par exemple, d’une mise à jour de (l’)union douanière,», a déclaré Sergey Lagodinsky, président de la délégation UE-Türkiye du Parlement européen, à Euronews. « Nous pouvons commencer à parler en cas de telles réformes. Nous pouvons commencer à parler d’une libéralisation du régime des visas.

Ouais, allez, bébé, fais juste ce que je te dis et ensuite nous pourrons parler de faire passer cette relation au niveau supérieur, comme un régime de visa libéral où tu peux aller et venir librement chez moi et même commencer à y laisser ta brosse à dents. Cela ressemble beaucoup au genre de promesses faites à Kiev dans le cadre de l’accord d’association Union européenne-Ukraine qui a déclenché les manifestations d’Euromaïdan soutenues par l’Occident en 2013, lorsque le président ukrainien de l’époque, Viktor Ianoukovitch, a refusé de le signer.

Bruxelles utilise les mêmes promesses de marché commun et de libre circulation sur tous les pays qu’elle courtise – Géorgie, Moldavie, Serbie, Ukraine – et ils attendent toujours d’être invités à l’officialiser tout en étant tenus au courant avec promesses, même si les poteaux de but sont constamment déplacés plus loin.

Pourquoi Türkiye n’a pas encore bloqué le numéro de Bruxelles me dépasse. L’allié de longue date de l’OTAN a postulé auprès du prédécesseur de l’UE, la Communauté économique européenne, en 1987, et n’a été reconnu comme candidat à l’adhésion à l’UE qu’en 1999, et n’en est toujours pas membre. C’est long d’être assis à côté du téléphone. Pourtant, la Turquie a fait tout son possible pour permettre aux pays de l’OTAN et de l’UE d’établir des bases militaires sur son territoire pour les guerres occidentales au Moyen-Orient et en Afrique. Il a également évité à l’UE d’être submergée par les migrants déplacés par les interventions militaires occidentales en Afrique, en les retenant dans des camps à la frontière UE-Türkiye. Et plus récemment, il a négocié l’accord sur les céréales de la mer Noire que l’Occident voulait si désespérément nourrir le monde avec des céréales ukrainiennes – pour finir par en inonder l’UE et devoir ensuite renflouer ses propres agriculteurs.

Tous les efforts de la Turquie pour s’adapter à l’UE ne suffisent toujours pas à Bruxelles. Interrogée l’année dernière sur les perspectives d’adhésion d’Ankara au bloc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a répondu que « il n’y a pas de progrès » L’UE a cité la Turquie « bilan des droits de l’homme » pour justifier ses atermoiements, ainsi que les relations d’Ankara avec ses voisins. Pendant ce temps, il appelle l’Ukraine, qui possède exactement les mêmes défauts, le « grand défenseur des valeurs européennes.

Au moins, le titulaire Erdogan reconnaît qu’attendre Bruxelles est un jeu de dupes – comme l’admettent en privé divers diplomates du bloc – et est disposé et capable de tirer au moins parti de la valeur de son pays, même si l’UE le nie constamment. « La Turquie n’a pas besoin de l’Europe. C’est l’Europe qui en a besoin. Même s’ils ne veulent pas le voir, la prescription pour leurs problèmes de plus en plus chroniques est Türkiye, l’adhésion à part entière de Türkiye. Cela devrait être connu comme tel. Nous ne sommes et ne serons le jouet de personne. Nous ne sommes pas et ne serons pas un serviteur à traiter selon le caprice de quelqu’un. Ceux qui pensent pouvoir asservir la Turquie par des menaces ignorent leur propre histoire », Erdogan a dit un jour.

Erdogan l’a également transmis au chef de la diplomatie européenne Josep Borrell en décembre dernier lorsque Borrell a exigé que la Turquie sanctionne la Russie. Erdogan a répondu en demandant : «Qui est-il pour évaluer nos relations avec la Russie au regard des sanctions ?”

Erdogan semble comprendre que Bruxelles vend le fantasme que si un pays renonce à son indépendance, alors Bruxelles s’en occupera – un jour. Peut être. Hé, un pays peut rêvasser et griffonner des petits cœurs avec leur nom et celui de Bruxelles à l’intérieur, non ? Tout en traînant les pieds, l’UE veut continuer à dicter le comportement des pays membres potentiels et avec lequel de ses amis elle peut encore traîner. Certainement pas les Russes.

Tout cela semble si toxique qu’il n’est pas étonnant qu’Erdogan pense que Türkiye ferait mieux de rester célibataire, de se tenir debout et de jouer sur le terrain.